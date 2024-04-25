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OPINION

Як змусити Захід прийняти Україну в НАТО без умов?

Тарас Загородній
25 квітня, 2024 четвер
10:00
Погляд Тарас Загородній

"Добрим словом та пістолетом можна досягнути більше, ніж добрим словом"

Поява в України зброї, яка спроможна ефективно знищувати нафтогазову інфраструктуру самі розумієте якої країни, різко поміняло комфортний для Заходу сценарій, який, у принципі, планувався спочатку.

Сценарій виглядав приблизно так: після падіння Києва та втрати централізованого опору, Україна перетворюється в Афганістан, де бігають по розвалинах міст купка партизанів, яким Захід допомагає зброєю типу "джавелінів" тощо. При цьому, той же Захід продовжує спокійно торгувати з нашим ворогом та затягувати його в альянси проти Китаю. Ну, звісно, не забуваючи розповідати про блювотну "стурбованість" закатованим у таборах українцям.

Але не так сталося, як гадалося. Тепер виникла реальна можливість те саме реалізувати тільки вже на території самі розумієте кого. Тільки замість партизанів, по території самі розумієте кого, можуть спокійно швендяти дрони, які будуть псувати апетити західним урядам та корпораціям, які продовжують працювати в Росії чи транспортують нафту через її територію. Зокрема це стосується компанії Shevron та Exxon, які качають нафту через порти Новоросійська. Саме тому вже другий тиждень Вашингтон катає істерики Україні, розповідаючи що цього не можна робити.

Тобто Україна впритул наблизилася до критичних точок ймовірного розпаду нафтогазового сектору самі розумієте кого, що може потягнути дезінтеграцію всієї економіки північного сусіда. За моєю інформацією, дрони вже з’явилися над їхніми дуже цікавими об’єктами, що викликало нервовий тик у Москві.

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Тобто в України з’явився реальний важіль тиску, який можна реалізувати приблизно таким чином:

1. Дати зрозуміти Заходу, звісна річ, зі всіма рівнями занепокоєння, який тільки може бути (ну, і іншим дипломатичним піз**жом, яким нас годували останні два роки), що, на жаль, Україна не може контролювати розповсюдження технологій дронів, які починають з’являтися нізвідки, у тому числі на території самі розумієте чого, і починають прилітати по газогонах, підстанціях тощо. Тобто, перетворюючи територію самі розумієте чого в суцільний Афганістан. А це тому, що взагалі ці технології розповсюджують небайдужі волонтери та військові, яким керівництво держави не може дати наказ, бо вони всі хочуть вижити.

2. Але змінити цю ситуацію можна "підвищивши спроможність державних інституцій" (тут перелік іншого дипломатичного піз**жа, яким нас постійно годують), тільки в рамках НАТО. Для цього Україні потрібно вступити в цю організацію, бо зникне мотивація підтримувати розповсюдження цих технологій.

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Звісно, для цього Захід повинен змусити самі розумієте кого повернутися на кордони 91 року. Цю почесну місію цілком потягне русофільська група Вашингтону Бернс — Салліван. У них там гарні зв’язки.

3. Звісно, чесно пообіцяти, що після вступу в НАТО (також списання боргів Україні, отримання модернізації ВПК тощо) та "набуття спроможності", така можливість точно з’явиться. Але треба поспішати, бо технології важко буде зупинити.

Україна чесно обіцяє не чіпати самі розумієте кого, та додатково чесно готова підписати (після вступу в НАТО) це додаткове зобов’язання на звороті Будапештського меморандуму.

P.S. Якщо думаєте, що написане фантастика, то сильно помиляєтесь. Якось Кіссінджер у 22 році сказав фразу, сенс якої приблизно такий, що Україну треба брати в НАТО, щоб вона не пішла далі своїх кордонів. Тобто НАТО — це механізм тримати нас під контролем. Ну, як вони думають. По суті, перенесення бойових дій самі розумієте куди вже розпочало цей процес.

Теги:
Новини
Світ
Економіка
Україна
Росія
нафта
Війна з Росією
НАТО
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