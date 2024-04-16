Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Україна стає епіцентром формування нового світового порядку
OPINION

Україна стає епіцентром формування нового світового порядку

Віталій Бесараб
16 квітня, 2024 вiвторок
14:07
Погляд Віталій Бесараб

Виходом України на кордони 1991 року ця війна не завершиться, а її результати (якими б вони не стали) повністю змінять баланс сил у світі

Місяць тому очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський в інтервʼю виданню Bloomberg заявив, що якщо в США не проголосують й не нададуть військову допомогу Україні, то європейські союзники розчаруються у Вашингтоні й будуть розраховувати тільки на себе. Зокрема, для того, щоб захиститись від російської агресії країни Європи можуть почати створювати власний ядерний арсенал.

Заяви Радослава Сікорського дуже чітко відображають події, які сьогодні відбуваються не тільки в США. Очевидно, що питання допомоги Україні стало політичною грою напередодні виборів в США. Україна — просто заручник такої ситуації. Втім, якщо питання про допомогу зараз не винесуть на голосування у Палаті представників, то США втрачатимуть авторитет серед вільного світу. Америка зі світового шерифа перетворюється в ненадійного партнера. Це призведе до глобальних змін у світовому порядку. Слабкість Заходу лише підштовхує Кремль до ескалації.

У такому контексті варто також згадати й популістські заяви Трампа. Зокрема, 8 квітня видання The Washington Post повідомило, що експрезидент США Дональд Трамп у приватних розмовах розкрив свій план завершення війни в Україні. Сенсації не трапилося. Трамп пропонує віддати Путіну окупований Крим й прикордонні регіони Донбасу.

Читайте також: Чи готовий Майкл Джонсон зробити вибір між Джо Байденом і Дональдом Трампом?

Щобільше, одіозний Дональд Трамп заявив, що якщо стане наступним президентом, то взагалі розгляне можливість виходу США з Альянсу. Не даремно окремі експерти говорять, що ще одного президентства Трампа світ не витримає. Для Путіна ж на тлі жахливої ситуації з допомогою Україні та гучних заяв Трампа, відчинилося вікно можливостей, які він чудово використовує на полі бою. Несвоєчасна військова допомога Україні вже призвела до втрати кількасот квадратних кілометрів території.

Варто згадати й президента Франції Емманюеля Макрона. Після багатьох спроб діалогу з диктатором Путіним, він заявив, що цілком реально розглядає можливість виряджання французького контингенту військ до України. Важко спрогнозувати, чи дійсно країна НАТО наважиться відрядити своїх вояків до України, втім, такі заяви вже є чудовим прикладом того, що світовий порядок буде переформатований.

Це лише кілька штрихів до ситуації, в якій російська агресія проти України впливає на зміну позицій у світовій системі безпеки. Й всі ці події повʼязані. Зараз дуже складно прогнозувати як завершиться для України війна проти Росії.

Варто розуміти одне — виходом України на кордони 1991 року ця війна не завершиться, а її результати (якими б вони не стали) повністю змінять баланс сил у світі.

Читайте також: Путін міг би й не фальсифікувати вибори

Якщо Україну змусять сісти за стіл переговорів з РФ й піти на територіальні поступки, то це не тільки призведе до активізації військових конфліктів на планеті, а й з великою часткою ймовірності — до Третьої світової війни.

Доля світу сьогодні вирішується тут. На Заході мають це зрозуміти. Якщо Росія не понесе покарання за свої злочини, то інші диктаторські режими матимуть вільні руки для агресії та провокацій хаосу.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Віталій Бесараб, журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Європа
Війна з Росією
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
США
Перемога України
Читайте також:
Еммануель Макрон
15 квітня, 2024 понедiлок
Атака Ірану на Ізраїль: Макрон пояснив, чому Франція перехоплювала дрони
світ, міжнародний огляд
Автор Андріана Стахів
15 квітня, 2024 понедiлок
Для українських біженців у Європі може розпочатися гонка на виживання, поки Росія продовжує руйнувати енергосистему України. Акценти світових ЗМІ 15 квітня
Карта бойових дій: Бахмут
15 квітня, 2024 понедiлок
Робимо все, щоб Часів Яр не був захоплений, - заступник командира батальйону ударних БпАК Маляревич
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.36
    Купівля 39.36
    Продаж 39.86
  • EUR
    Купівля 41.97
    Продаж 42.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
16 квітня
14:31
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Теракт у Москві: Патрушев заявив про "зв'язок" терористів із українськими націоналістами та його "процесуальне закріплення"
14:31
Дмитро Капранов
Помер український історик, письменник і громадський діяч Дмитро Капранов
14:23
Російська армія скинула керовану авіаційну бомбу на Берислав
Росіяни атакували Херсонщину КАБами: 15 людей отримали контузії
14:21
Історичний фільм Олеся Саніна "Довбуш" покажуть у Польщі
14:21
фейкові новини, fake news
"Україна напала б на РФ за допомогою НАТО, якби не "СВО": добірка фейків у світі за 16 квітня
14:12
Олімпіада-2024, Париж, Тріумфальна рака
У Греції запалили вогонь Олімпійських Ігор - 2024, які відбудуться у Франції
13:56
Греція
Грецькі журналісти оголосили 24-годинний страйк через низькі зарплати
13:53
Володимир Зеленський
Закон про мобілізацію відправили на підпис Зеленському
13:45
Петр Фіала
Байден зустрівся з прем'єром Чехії Петром Фіалою у Білому домі: говорили про Україну
13:38
Реактивна система залпового вогню калібру 122 мм “Град”
Партизани зафіксували у Криму перекидання батареї "Градів"
13:30
Ціни на газ у Європі зросли до максимуму з початку року на тлі атаки Ірану на Ізраїль, - Bloomberg
13:29
На фото: Артем Чех
Письменник та військовий Артем Чех випустить новий історично-пригодницький роман
13:00
Астрономи знайшли найбільшу зоряну чорну діру у Чумацькому Шляху, яка у 33 рази більша за Сонце
12:59
Оновлено
Шольц з Сі Цзіньпіном
Війна РФ проти України: Сі заявив Шольцу про підтримку міжнародної мирної конференції "за участі всіх сторін"
12:48
У Кривому Розі п'яний чоловік справив потребу на меморіал загиблим військовим: йому оголосили підозру
12:44
Вигляд «скручених драконів на шпилі» Старої фондової біржі під час пожежі в Берсені, Копенгаген, Данія, 16 квітня 2024 р.
У Копенгагені сталась пожежа на найстарішій біржі у світі
12:43
Фільм "20 днів у Маріуполі" з'явиться на Netflix
12:35
ППО війна з Росією СБУ
Контролювала небо України на 700 км: СБУ вразила російську РЛС в Брянській області, - ЗМІ
12:32
фейк
Росія проводить у соцмережах інформаційну операцію з "героїзації" українських ухилянтів, - ГУР
12:10
На фото: Постер фільму "Я, "Побєда" і Берлін"
Фільм "Я, "Побєда" і Берлін" за повістю Скрябіна зібрав у прокаті 53,9 млн грн
12:06
Через негоду є знеструмлення у 4 областях України: ситуація в енергосистемі станом на 16 квітня
12:00
OPINION
Віктор Бобиренко
Про дипломатичні методи
11:56
СБУ Москва ФСБ
У РФ заявили про затримання нібито агента СБУ в справі підриву зрадника Прозорова
11:55
Огляд
світ, міжнародний огляд
Атаки України на НПЗ РФ поглиблюють напругу у відносинах зі США, а Україна називає захист Ізраїлю подвійними стандартами. Акценти світових ЗМІ 16 квітня
11:54
Ексклюзив
Енергетика
Після війни Україна має будувати децентралізовану розосереджену енергетичну систему, - експерт Рябцев
11:47
Бразілія, кримінал
Біля узбережжя Бразилії поліція знайшла човен з 20 розкладеними тілами
11:46
Зеленський заявив, що росіянам вдалося знищити Трипільську ТЕС, бо Україні не вистачило ракет для захисту
11:41
ПАРЄ
ПАРЄ розгляне приєднання Косова до Ради Європи
11:28
Ліз Трас
Експрем'єрка Британії Ліз Трас висловила підтримку Трампу на майбутніх виборах у США
10:55
Оновлено
Протест в Тбілісі
У Тбілісі пройшла акція протесту проти закону про "іноагентів": 14 людей затримали
10:51
Замах на голову Херсонської ОВА Прокудіна: затримано ймовірного навідника
10:32
безпілотник, дрон
Міноборони РФ заявило про збиття повітряної кулі над Курською областю і трьох БПЛА над Білгородщиною
10:24
кораловий риф
Науковці фіксують одне з наймасштабніших знебарвлень коралів у світі. Причина
10:18
Міністерство оборони України
У 2024 році внутрішні аудити виявили в Міноборони втрат ресурсів на 1 млрд 812 млн грн
10:10
Колишній мер Лебедина Олександр Бакликов
На фронті загинув колишній мер Лебедина Олександр Бакликов
10:10
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 16 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:06
OPINION
Валерій Пекар
Голокост навчив, Голодомор і розстріляне Відродження не навчили
10:00
Дональд Туск
Данія та Польща виключають будь-який сценарій, окрім збереження цілісності й незалежності України, - Туск
09:52
Ексклюзив
окупанти
Окупанти перекидали до Часового Яру резерви з Лиманського напрямку, щоб посилити наступальні дії, - речник Нацгвардії Музичук
09:40
Андрій Ніколаєнко суд
Смертельна ДТП з 18-річною дівчиною на Житомирщині: нардепа Ніколаєнка судитимуть
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV