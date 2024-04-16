Місяць тому очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський в інтервʼю виданню Bloomberg заявив, що якщо в США не проголосують й не нададуть військову допомогу Україні, то європейські союзники розчаруються у Вашингтоні й будуть розраховувати тільки на себе. Зокрема, для того, щоб захиститись від російської агресії країни Європи можуть почати створювати власний ядерний арсенал.

Заяви Радослава Сікорського дуже чітко відображають події, які сьогодні відбуваються не тільки в США. Очевидно, що питання допомоги Україні стало політичною грою напередодні виборів в США. Україна — просто заручник такої ситуації. Втім, якщо питання про допомогу зараз не винесуть на голосування у Палаті представників, то США втрачатимуть авторитет серед вільного світу. Америка зі світового шерифа перетворюється в ненадійного партнера. Це призведе до глобальних змін у світовому порядку. Слабкість Заходу лише підштовхує Кремль до ескалації.

У такому контексті варто також згадати й популістські заяви Трампа. Зокрема, 8 квітня видання The Washington Post повідомило, що експрезидент США Дональд Трамп у приватних розмовах розкрив свій план завершення війни в Україні. Сенсації не трапилося. Трамп пропонує віддати Путіну окупований Крим й прикордонні регіони Донбасу.

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Щобільше, одіозний Дональд Трамп заявив, що якщо стане наступним президентом, то взагалі розгляне можливість виходу США з Альянсу. Не даремно окремі експерти говорять, що ще одного президентства Трампа світ не витримає. Для Путіна ж на тлі жахливої ситуації з допомогою Україні та гучних заяв Трампа, відчинилося вікно можливостей, які він чудово використовує на полі бою. Несвоєчасна військова допомога Україні вже призвела до втрати кількасот квадратних кілометрів території.

Варто згадати й президента Франції Емманюеля Макрона. Після багатьох спроб діалогу з диктатором Путіним, він заявив, що цілком реально розглядає можливість виряджання французького контингенту військ до України. Важко спрогнозувати, чи дійсно країна НАТО наважиться відрядити своїх вояків до України, втім, такі заяви вже є чудовим прикладом того, що світовий порядок буде переформатований.

Це лише кілька штрихів до ситуації, в якій російська агресія проти України впливає на зміну позицій у світовій системі безпеки. Й всі ці події повʼязані. Зараз дуже складно прогнозувати як завершиться для України війна проти Росії.

Варто розуміти одне — виходом України на кордони 1991 року ця війна не завершиться, а її результати (якими б вони не стали) повністю змінять баланс сил у світі.

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Якщо Україну змусять сісти за стіл переговорів з РФ й піти на територіальні поступки, то це не тільки призведе до активізації військових конфліктів на планеті, а й з великою часткою ймовірності — до Третьої світової війни.

Доля світу сьогодні вирішується тут. На Заході мають це зрозуміти. Якщо Росія не понесе покарання за свої злочини, то інші диктаторські режими матимуть вільні руки для агресії та провокацій хаосу.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Віталій Бесараб, журналіст

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