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OPINION

Путін міг би й не фальсифікувати вибори

Віталій Бесараб
23 березня, 2024 субота
14:00
Погляд Віталій Бесараб

Після президентських виборів стає все більш очевидним, що Путін — не причина, а наслідок. Путіну не потрібно було  фальсифікувати вибори, російське населення й так голосувало б за нього

У листопаді 1989 року відбувся XIV з'їзд Компартії Румунії, на якому Ніколае Чаушеску було переобрано на посаду генерального секретаря. Йому приписували 90% підтримки серед румунського населення. Через місяць Чаушеску та його дружину розстріляли.

Це чудовий приклад того, до чого може призвести тотальна цензура й диктаторські методи правління. Втім, на жаль, така доля не спіткає Володимира Путіна. Причина — росіяни і їх всебічна підтримка влади.

Хоча очевидним залишається те, що вибори в Росії були сфальсифіковані й Путін отримав той відсоток, який йому був потрібен, варто зауважити, що більшість росіян таки голосували саме за нього. Серед оприлюднених результатів виборів у більшості європейських країн, більша частина росіян, яка проживає в країнах ЄС, віддали голос саме за Путіна. Така ж сама ситуація і в самій Росії. Окремі незалежні російські експерти, які досліджують питання, повідомляють, що більшість росіян голосували саме за Путіна. Навіть, якщо прибрати 25-30 млн голосів, які присвоїли Путіну, він би переміг у першому турі, набравши більш як 50% голосів.

Повернімося у 2012 рік. Президентські вибори в Росії відбулись 4 березня. Володимир Путін переміг, отримавши 63,6% голосів виборців. Втім, після оголошення результатів по всій території Росії пройшли масові протести проти інавгурації Путіна 6-8 травня. Ці протести також відомі як "Марш мільйонів" та Народні гуляння". Під час протестів співробітники поліції затримали понад тисячу росіян, згодом їх відпустили.

Це був загрозливий дзвіночок для режиму. Однак наступні вибори, у 2018 році, розставили все на свої місця.

Президентські вибори в Росії у 2018 році пройшли зовсім з іншими настроями. Після незаконної анексії Криму рейтинги Путіна серед росіян різко зросли. Очевидно, що агресивна політика держави цілком відображала їхній імперіалістичний менталітет. Путін переміг на цих виборах отримавши понад 77% голосів виборців. Постає питання: а чи дійсно Путіну потрібно фальсифікувати вибори?!

Президентські вибори 2024 року. Нічого неочікуваного не відбулось. Російський диктатор Володимир Путін був переобраний й буде продовжувати керувати країною та населенням, з яким йому так пощастило. Оскільки не важливо який відсоток підтримки йому намалювали під час виборів. Важливо те, що росіяни готові далі підтримувати агресивну інтервенцію в сусідні країни, мобілізацію, санкції і навіть приниження.

На Заході ж вже нарешті мають зрозуміти, що росіяни повністю підтримують Путіна в його агресивній війні проти України. Будуть підтримувати й у ймовірній війні проти країн НАТО. Це історична ментальність, яка ніколи не зміниться. Країна, якій окрім війни немає чим пишатись, вестиме агресивну політику завжди. І чергові вибори в Росії це підтверджують.

Російська пропаганда так добре спрацювала, що навряд чи слід очікувати на те, що позиція російського населення зміниться. І щоб там не заявляла російська опозиція, росіянам не потрібна демократична система управління. Їм потрібна тоталітарна влада і повний контроль. Якщо не Путін, то буде інший. Бо він — не причина, а наслідок.

Для України нічого не важитиме, навіть якщо гіпотетично влада в Росії зміниться. Екзистенційна загроза з боку РФ для нас існуватиме завжди. Війна не завершиться і цьому нас вчить історія. Наша історія, в якій протистояння з Росією триває століттями.

Журналіст Віталій Портников неодноразово наголошував, що російсько-українська війна не завершиться, коли Україна зможе вийти на кордони 1991 року. Цей очевидний факт важливо зрозуміти кожному з нас. 

Спеціально для Еспресо

Про автора. Віталій Бесараб, журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Росія
Володимир Путін
вибори президента
вибори в Росії
Війна з Росією
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