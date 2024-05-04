Хто зі слабким здоров'ям відсьогодні буде придатним, а хто непридатним для війська. Пояснення від Міноборони

Отже відтепер, з врахуванням незмінної російської загрози й потреби у поповненні лав Сил оборони, будуть суто "придатні" та "непридатні" до військової служби. Це передбачено змінами до наказу №402 Міноборони України, що діють одночасно з ухваленим 21 березня законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист".

Чоловіки віком 18–60 років, які до цього мали статус "обмежено придатний", повинні до 4 лютого 2025 року знову пройти ВЛК.

Не всі придатні опиняться на передовій

Під час цих медоглядів придатність до військової служби ділитиметься на категорії:

повністю придатний;

придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, звʼязку, оперативного забезпечення, охорони;

придатний за окремими спеціальностями (наприклад, сюди належать кандидати на вступ до вищих військових навчальних закладів);

придатний для виконання специфічних завдань.

Оновлений список хвороб, на який спиратимуться у своїх висновках ВЛК, можна побачити тут. Конкретні хвороби перевіряються за допомогою функцію пошуку.

Окрім того, з 18 травня, нагадаємо, усім українським чоловікам, які не перебувають на військовій службі, слід оновити власні дані як військовозобов'язаних. Зробити це можна

безпосередньо у ТЦК,

у відділеннямх ЦНАП,

за допомогою електронного кабінету військовозобов'язаного, якій почне діяти того ж дня, тобто з 18 травня.

Де проходитиме межа між придатністю і непридатністю для людей зі слабким здоров'ям

За словами директорки Департаменту охорони здоров’я міністерства оборони України Оксани Сухорукової, для полегщення праці ВЛК захворювання розбито на групи, в кожній з них є декілька категорій.

"Важкий, середній, легкий стан, у зв’язку з цим йде визначення придатності або непридатності або придатності для проходження служби в окремих частинах. Ще раз - в залежності від ступеню порушення функцій", - сказала Сухорукова у суботу, 4 травня, в етері телемарафону.

Ці критерії придатності, за її словами, поєднані за принципом "захворювання - ступінь порушення функцій".

"Зокрема в наказі є 86 груп, в яких понад 70 пунктів передбачають пункт "непридатний", в якому близько 5000 діагнозів, а в кожній групі можуть бути як повністю придатні, так повністю і непридатні, знову ж таки, в залежності від ступеня порушення функцій", - підкреслила директорка департаменту.

Для більш детального розуміння нової специфіки, посадовиця навела наступні приклади:

була виразка, залишився тільки рубець - людина придатна;

виразка була з ускладненням, була проведено оперативне втручання з видаленням значної частини шлунку - не придатний;

ампутації на будь-якому рівні, крім кісті, стопи та пальців - не придатний;

відсутність одного ока (сліпота одного ока) - не придатний.