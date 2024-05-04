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Світло у Харкові вимикають щодня по 3-5 годин

4 травня, 2024 субота
14:30
Суспільство Робота з відновлення електропостачання Херсон
Зміст

Харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що станом на 4 травня у Харкові продовжують діяти графіки відключень світла, оскільки напруги досі не вистачає

Про це він заявив у етері телемарафону "Єдині новини".

За його словами, попри намагання "Харківобленерго" та "Укренерго" витримувати графіки, це не завжди це вдається.

"Маємо відключення на 3-5 годин. Що стосується генерації, то Харків не має власної генерації, бо з 22 березня всі наші ТЕЦи, всі наші генерації були розтрощені нашим противником", - зауважив Терехов.

Він додав, що наразі місто працює над відновленням електропостачання.

"Сьогодні ми маємо заживлення від інших областей і працюємо над тим, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Але це дуже серйозна проблема над якою працюють всі", - додав він, підкресливши, що для її вирішення потрібно закрити небо над Харковом за допомогою сучасних систем ППО. 

"І тоді буде стале і електропостачання, і водопостачання і газопостачання, взимку буде опалення. Ми працюємо сьогодні над децентралізацією всіх комунальних послуг", - констатував мер.

  • Російська окупаційна армія у п'ятницю, 3 травня, атакувала Харків керованою авіаційною бомбою, внаслідок чого загинула жінка та постраждали троє людей.

Теги:
Харків
Війна з Росією
графік вимкнення світла
Ігор Терехов
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