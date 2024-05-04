Світло у Харкові вимикають щодня по 3-5 годин

Про це він заявив у етері телемарафону "Єдині новини".

За його словами, попри намагання "Харківобленерго" та "Укренерго" витримувати графіки, це не завжди це вдається.

"Маємо відключення на 3-5 годин. Що стосується генерації, то Харків не має власної генерації, бо з 22 березня всі наші ТЕЦи, всі наші генерації були розтрощені нашим противником", - зауважив Терехов.

Він додав, що наразі місто працює над відновленням електропостачання.

"Сьогодні ми маємо заживлення від інших областей і працюємо над тим, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Але це дуже серйозна проблема над якою працюють всі", - додав він, підкресливши, що для її вирішення потрібно закрити небо над Харковом за допомогою сучасних систем ППО.

"І тоді буде стале і електропостачання, і водопостачання і газопостачання, взимку буде опалення. Ми працюємо сьогодні над децентралізацією всіх комунальних послуг", - констатував мер.