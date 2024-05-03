Росіяни вдарили КАБом по Харкову: є загибла і постраждалі, під завалами можуть бути люди
Російська окупаційна армія у п'ятницю, 3 березня, атакувала Харків керованою авіаційною бомбою, внаслідок чого загинула жінка та постраждали двоє чоловіків
Про це поінформував мер Харкова Ігор Терехов.
О 13:59 він написав, що у місті пролунав вибух. Згодом, стало відомо про приліт у Холодногірському районі Харкова у зону житлової забудови.
"Щодо постраждалих - інформація уточнюється. Відомо, що ушкоджень зазнав трамвай з пасажирами", - зазначив Терехов.
Надалі з'явилася інформація, про загибель жінки пенсійного віку та 78-річного постраждалого чоловіка, у нього зафіксували гостру реакцію на стрес. Внаслідок атаки окупантів також зруйновані кілька будинків, під завалами можуть перебувати люди.
За словами очільника Харківської області Олега Синєгубова, окупанти, за попередньою інформацією, вдарили по місту керованою авіаційною бомбою.
О 14:59 стало відомо про ще одного постраждалого. 66-річний чоловік отримав контузію, медики надали йому допомогу.
- 3 травня російська армія атакувала Курахове Донецької області. Унаслідок цього загинули дві людини, ще дві отримали поранення.
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