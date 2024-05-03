Росія зранку обстріляла Курахове: двоє загиблих, є поранені
Російська окупаційна армія зранку 3 травня атакувала місто Курахове Донецької області. Унаслідок цього загинули дві людини, ще дві отримали поранення
Про це повідомляє начальник Кубахівської МВА Роман Падун.
Зазначається, що ворог атакував місто фугасними боєприпасами. Наразі вся інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.
"У зоні ураження опинилася центральна частина міста, пошкоджено багатоповерхівки. Поранено двоє людей, двоє загинули", - йдеться у повідомленні.
- Увечері 2 травня російські окупанти атакували с. Мемрик Покровського району на Донеччині, внаслідок чого загинули жінка та дитина.
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