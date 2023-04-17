У Судані напали на посла ЄС, Боррель заявив про порушення міжнародного права

Про це він написав у twitter.

Боррель підкреслив, що це грубе порушення Віденської конвенції та міжнародного права.

"Кілька годин тому посол ЄС у Судані зазнав нападу у власній резиденції. Це є грубим порушенням Віденської конвенції. Безпека дипломатичних приміщень і персоналу є основним обов’язком влади Судану та зобов'язанням згідно з міжнародним правом", - йдеться у повідомленні.