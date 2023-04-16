Про це повідомляє ВВС.

Троє чоловіків, видаючи себе за журналістів, застрелили Ахмеда прямо під час інтерв'ю для телебачення. Злочинці здалися самі, наразі вони знаходяться під вартою.

ВВС розповідає, що кілька днів назад поліція застрелила сина Ахмеда, а сам політик повідомляв про загрозу власному життю з боку правоохоронців.

У березні цього року Ахмеда та ще двох осіб засудили до довічного ув'язнення, під час інтерв'ю він знаходився під наглядом поліції, а на руках у чоловіка були наручники.

Журналісти запитали в Ахмеда, під час того, як він прямував на медобстеження зі своїм братом Ашрафом, чому він був відсутній на похороні сина, після чого політику вистрілили у голову.

Під час атаки також постраждали поліцейський та журналіст. Наразі відкрито кримінальне провадження.

Довідково. Атік Ахмед - індійський політик, колишній член парламенту. Чоловіка звинувачували у низці злочинів, серед яких - вбивство та замах на викрадення людини. Його сина-підлітка оголосили підозрюваним у вбивстві людини, юнак був застрелений під час перестрілки з поліцією.

Атіка разом з братом привезли для допиту в Праяграджу, де вони й були застрелені під час ефіру.