Про це пише The New York Times, з посиланням на дані Maxar.

Satellite imagery collected this morning (April 17, 2023) over #Khartoum, #Sudan, shows damage from the ongoing fighting between rival Sudanese military factions. Seen here is Khartoum International Airport where at least 14 airplanes have been destroyed & many others damaged. pic.twitter.com/eIr50SL6sm — Maxar Technologies (@Maxar) April 17, 2023

Видання зазначає, що у понеділок, 17 квітня, літаки продовжували обстрілювати головний аеропорт Хартума, оскільки ворогуючі військові формування третій день воюють за контроль над критичною інфраструктурою в столиці Судану.

В The New York Times ідентифікували 20 літаків, які були знищені або сильно пошкоджені в аеропорту після початку конфлікту в суботу.

Один із літаків, знищених у суботу, належить українській авіакомпанії SkyUp. Пасажирський літак був пошкоджений незабаром після того, як він приземлився рано в суботу після рейсу з Саудівської Аравії.

Згідно з повідомленням про авіаційний інцидент, пошкоджено літак Boeing 737-800, з реєстраційним номером UR-SQH.