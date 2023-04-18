Заворушення у Судані: В аеропорту Хартума пошкоджено 20 літаків, серед них борт SkyUp, - фото Maxar
Супутник компанії Maxar показав, як виглядає літак SkyUp Boeing 737 в аеропорту Хартума, знищений під час заворушень у Судані
Про це пише The New York Times, з посиланням на дані Maxar.
Satellite imagery collected this morning (April 17, 2023) over #Khartoum, #Sudan, shows damage from the ongoing fighting between rival Sudanese military factions. Seen here is Khartoum International Airport where at least 14 airplanes have been destroyed & many others damaged. pic.twitter.com/eIr50SL6sm— Maxar Technologies (@Maxar) April 17, 2023
Видання зазначає, що у понеділок, 17 квітня, літаки продовжували обстрілювати головний аеропорт Хартума, оскільки ворогуючі військові формування третій день воюють за контроль над критичною інфраструктурою в столиці Судану.
В The New York Times ідентифікували 20 літаків, які були знищені або сильно пошкоджені в аеропорту після початку конфлікту в суботу.
Один із літаків, знищених у суботу, належить українській авіакомпанії SkyUp. Пасажирський літак був пошкоджений незабаром після того, як він приземлився рано в суботу після рейсу з Саудівської Аравії.
Згідно з повідомленням про авіаційний інцидент, пошкоджено літак Boeing 737-800, з реєстраційним номером UR-SQH.
- Нагадаємо, у суботу, 15 квітня, у столиці Судану Хартумі армія оточила одну з баз воєнізованих сил швидкої підтримки (RSF) країни, після чого в місті розпочалася стрілянина.
- Внаслідок обстрілу аеропорта у Хартумі було пошкоджено один з літаків української авіакомпанії SkyUp. Загалом у країні на момент початку бойових дій перебували два борти та 36 співробітників перевізника, які працювали у межах контракту з авіакомпанією Sun Air.
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