ПВК Вагнера озброює одну зі сторін конфлікту в Судані, - CNN
Російська ПВК Вагнера постачає воєнізованому угрупованню Сил швидкого реагування (RSF) ракети для боротьби з армією Судану
Про це інформує CNN.
Зазначають, що RSF отримали ракети класу "земля - повітря", які суттєво підтримали воєнізоване угруповання та їхнього лідера Мохамеда Хамдана Дагало. Він бореться за владу із генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом, військовим правителем Судану.
Це підтверджують зокрема супутникові знімки на прикордонні Лівії. Там значну частину територій контролює підтримуваний ПВК Вагнера генерал Халіфа Хафтар. Наразі на цих територіях помітно незвичний сплеск активності на базах вагнерівців.
Так, на фото із супутника видно російський транспортний літак Іл-76, який курсує між двома ключовими лівійськими авіабазами. Він належить Хафтару і використовуються російськими найманцями. Згідно з даними знімків, збільшення активності літака почалося за два дні до початку конфлікту і тривало щонайменше до середи.
Так у четвер він вилетів з авіабази Хафтара "Хадім" у Лівій до міста Латакія. Там Росія має велику повітряну базу. Наступного дня літак повернувся до Лівії. Коли спалахнув конфлікт, він на іншу авіабазу Хафтара в лівійській Джуфрі. А у вівторок він курсував між Латакією, авіабазою "Хадім" та Джуфрою. Того ж дня Росія скинула ракети на північному сходу Судану.
Джерела повідомили CNN, що Хафтар підтримав RSF, попри заперечення своєї участі в конфлікті. Про його підтримку свідчать активність бойовиків ПВК Вагнера на базах Хафтара і заяви суданських і регіональних дипломатичних джерел. Це також свідчить, що і Росія, і лівійський генерал, імовірно готувалися підтримати RSF ще до початку конфлікту.
- 15 квітня у столиці Судану Хартумі армія оточила одну з баз воєнізованих сил швидкої підтримки (RSF) країни, після чого в місті розпочалася стрілянина. Внаслідок обстрілу аеропорту у Хартумі було пошкоджено один з літаків української авіакомпанії SkyUp. Загалом у країні на момент початку бойових дій перебували два борти та 36 співробітників перевізника, які працювали у межах контракту з авіакомпанією Sun Air.
- Станом на ранок 17 квітня у зіткненнях між збройними силами та спецпризначенцями швидкої підтримки загинули щонайменше 97 людей, 595 осіб дістали поранення.
- Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що у Судані 17 квітня прямо у власній резиденції зазнав нападу посол Європейського Союзу.
- Згодом супутник компанії Maxar показав, як виглядає літак SkyUp Boeing 737 в аеропорту Хартума, знищений під час заворушень у Судані.
- 19 квітня стало відомо, що у Судані під час сутичок між армією країни та воєнізованим угрупованням Сил швидкої підтримки (RSF) загинули вже 270 людей, 2600 дістали поранення.
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