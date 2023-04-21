ПВК Вагнера озброює одну зі сторін конфлікту в Судані, - CNN

Про це інформує CNN.

Зазначають, що RSF отримали ракети класу "земля - повітря", які суттєво підтримали воєнізоване угруповання та їхнього лідера Мохамеда Хамдана Дагало. Він бореться за владу із генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом, військовим правителем Судану.

Це підтверджують зокрема супутникові знімки на прикордонні Лівії. Там значну частину територій контролює підтримуваний ПВК Вагнера генерал Халіфа Хафтар. Наразі на цих територіях помітно незвичний сплеск активності на базах вагнерівців.

Так, на фото із супутника видно російський транспортний літак Іл-76, який курсує між двома ключовими лівійськими авіабазами. Він належить Хафтару і використовуються російськими найманцями. Згідно з даними знімків, збільшення активності літака почалося за два дні до початку конфлікту і тривало щонайменше до середи.

Так у четвер він вилетів з авіабази Хафтара "Хадім" у Лівій до міста Латакія. Там Росія має велику повітряну базу. Наступного дня літак повернувся до Лівії. Коли спалахнув конфлікт, він на іншу авіабазу Хафтара в лівійській Джуфрі. А у вівторок він курсував між Латакією, авіабазою "Хадім" та Джуфрою. Того ж дня Росія скинула ракети на північному сходу Судану.

Джерела повідомили CNN, що Хафтар підтримав RSF, попри заперечення своєї участі в конфлікті. Про його підтримку свідчать активність бойовиків ПВК Вагнера на базах Хафтара і заяви суданських і регіональних дипломатичних джерел. Це також свідчить, що і Росія, і лівійський генерал, імовірно готувалися підтримати RSF ще до початку конфлікту.