З Судану евакуювали співробітників посольства США

Про це йдеться у заяві Білого дому.

"Сьогодні за моїм наказом військові Сполучених Штатів провели операцію з виведення персоналу уряду США з Хартума. Я пишаюся надзвичайною відданістю співробітників нашого посольства, які виконували свої обов’язки з мужністю та професіоналізмом і втілювали дружбу Америки та зв’язок із народом Судану", - йдеться у повідомленні.

Він також подякував Джибуті, Ефіопії та Саудівській Аравії за допомогу у проведенні операції.



Президент США оголосив, що посольство тимчасово припиняє роботу в країні та закликав до припинення вогню і надання доступу до гуманітарної допомоги.

"Ми тимчасово призупиняємо роботу посольства США в Судані, але наша відданість народу Судану та майбутньому, якого вони хочуть для себе, є нескінченною", - зазначив Байден.