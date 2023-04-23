З Судану евакуювали співробітників посольства США
Президент Джо Байден повідомив, що американські військові провели операцію з вивезення дипломатичного персоналу США з Судану
Про це йдеться у заяві Білого дому.
"Сьогодні за моїм наказом військові Сполучених Штатів провели операцію з виведення персоналу уряду США з Хартума. Я пишаюся надзвичайною відданістю співробітників нашого посольства, які виконували свої обов’язки з мужністю та професіоналізмом і втілювали дружбу Америки та зв’язок із народом Судану", - йдеться у повідомленні.
Він також подякував Джибуті, Ефіопії та Саудівській Аравії за допомогу у проведенні операції.
Президент США оголосив, що посольство тимчасово припиняє роботу в країні та закликав до припинення вогню і надання доступу до гуманітарної допомоги.
"Ми тимчасово призупиняємо роботу посольства США в Судані, але наша відданість народу Судану та майбутньому, якого вони хочуть для себе, є нескінченною", - зазначив Байден.
- 15 квітня, у столиці Судану Хартумі армія оточила одну з баз воєнізованих сил швидкої підтримки (RSF) країни, після чого в місті розпочалася стрілянина. Внаслідок обстрілу аеропорта у Хартумі було пошкоджено один з літаків української авіакомпанії SkyUp. Загалом у країні на момент початку бойових дій перебували два борти та 36 співробітників перевізника, які працювали у межах контракту з авіакомпанією Sun Air.
- Станом на ранок 17 квітня у зіткненнях між збройними силами та спецпризначенцями швидкої підтримки загинули щонайменше 97 людей, 595 осіб дістали поранення.
- Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що у Судані 17 квітня прямо у власній резиденції зазнав нападу посол Європейського Союзу.
- Станом на 19 квітня у Судані під час сутичок між армією країни та воєнізованим угрупованням Сил швидкої підтримки (RSF) загинули вже 270 людей, 2600 дістали поранення.
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