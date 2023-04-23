Заколотники зі спецназу Судану звільнили з ув'язнення колишнього президента, - ЗМІ

Політик скористався цим та зникнув у невідомому напрямку, повідомляє Sudan Post.

За словами очевидців, озброєні представники RSF увірвалися до вʼязниці й звільнили тисячі в’язнів. Серед них було кілька високопосадовців режиму аль-Башира, яких утримували за звинуваченнями в корупції та захопленні влади у 1989 році.

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Катарський телевізійний канал Al Araby стверджує, що Омар аль-Башир утік із вʼязниці.

"Повалений президент Судану Омар аль-Башир втік із вʼязниці "Копер" на північ від Хартума в супроводі великої кількості увʼязнених", - сповіщає твітер Al Araby.

Довідка

Омар Хассан Ахмед аль-Башир - колишній президент Судану.

Керував країною протягом 20 років (1989-2009).

Міжнародний кримінальний суд визнав аль-Башира винним у геноциді у регіоні Дарфур.