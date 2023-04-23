Заколотники зі спецназу Судану звільнили з ув'язнення колишнього президента, - ЗМІ
У столиці Судану Хартумі в неділю, 23 квітня 2023 року, Сили швидкого реагування (RSF) атакували вʼязницю "Копер", де утримували експрезидента Омара аль-Башира та його прибічників
Політик скористався цим та зникнув у невідомому напрямку, повідомляє Sudan Post.
За словами очевидців, озброєні представники RSF увірвалися до вʼязниці й звільнили тисячі в’язнів. Серед них було кілька високопосадовців режиму аль-Башира, яких утримували за звинуваченнями в корупції та захопленні влади у 1989 році.
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Катарський телевізійний канал Al Araby стверджує, що Омар аль-Башир утік із вʼязниці.
"Повалений президент Судану Омар аль-Башир втік із вʼязниці "Копер" на північ від Хартума в супроводі великої кількості увʼязнених", - сповіщає твітер Al Araby.
Довідка
Омар Хассан Ахмед аль-Башир - колишній президент Судану.
Керував країною протягом 20 років (1989-2009).
Міжнародний кримінальний суд визнав аль-Башира винним у геноциді у регіоні Дарфур.
- Сутички між RSF та регулярною армією тривають в Судані з15 квітня. Того дня у Хартумі армія оточила одну з баз воєнізованих сил швидкої підтримки (RSF) країни, після чого в місті розпочалася стрілянина. Як стверджують військові, в такий спосіб вони вирішили зупинити заколотників.
- При цьому RSF озброює наближена до Володимира Путіна російська ПВК "Вагнера".
- Станом на 19 квітня у Судані під час сутичок між армією країни та воєнізованим угрупованням Сил швидкої підтримки (RSF) загинули 270 людей, 2600 дістали поранення.
- Сполучені Штати Америки, а слідом за ними й інші провідні країни світу, займаються евакуацією своїх дипломатів та громадян із Судану.
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