Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Путін прагне мати контроль над Суданом, - журналіст Фараджаллах
Ексклюзив

Путін прагне мати контроль над Суданом, - журналіст Фараджаллах

22 квітня, 2023 субота
10:04
Світ Путін

Мохаммад Фараджаллах, політолог та журналіст, головний редактор порталу "Україна по-арабськи", вважає, якщо Путін буде мати доступ до Африки, то йому буде все одно, як себе поводить Захід

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На великий жаль, Захід залишив Африку на роздертя. За останні 30 років Росія дуже міцно увійшла більш ніж у 9 африканських країн. Вона там краде золото, добуває діаманти, вербує найманців. Якщо Росія має товар, золото та діаманти, тоді західні санкції безглузді. Росія скористалася моментом, що Європа та цивілізований Захід залишили Африку без уваги. Відповідно, Росія зайшла дуже міцно. Крім того, Арабський світ не поділяє позицію Європи до РФ з багатьох причин, але він побачив Росію у Сирії й те, що Москва хотіла повернути у Лівію сина Муаммара Каддафі (лідер Лівії в 1969—2011 роках – ред.). Однак Росія на помилках Заходу з Арабським світом почала вибудовувати свою стратегію", - зазначив головний редактор порталу "Україна по-арабськи".

Мохаммад Фараджаллах розповів, що три тижні тому перед посиленням військового протистояння у Судані між генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом (очолює армію, що підпорядковується військовому уряду, Суверенній раді – ред.) та генералом Мохамедом Хамдану Дагало (віцепрезидент, якому підпорядковуються "Сили швидкої підтримки" – ред.), аль-Бурхан дізнався, що до одного з аеропортів Судану прилетів військовий вантаж з Росії з великою кількістю російської техніки для прослуховування. Тепер всі зрозуміли, що Дагало не просто генерал, який хоче зберегти своє крісло, а він значно небезпечніше. Також згадали, коли ПВК Вагнер допомогла заколотникам у Чаді ліквідувати законного президента. Тому Арабській світ дав зрозуміти, що Дагало визнавати не будуть, але поки і не будуть йти на допомогу регулярній армії.

"Не можна Росію не дооцінювати. Росія увійшла у Ємен, Іран, Лівію, Судан і у Центральну Африку, де діаманти. Тому ми маємо дуже серйозні проблеми, які треба викоренити. РФ готова пропонувати Ірану чи Судану все що завгодно. Путін зараз почав дуже хвилюватися, тому що він розраховував, якщо Судан буде у його владі, абсолютно промосковський, і стане другою Сирією, тільки ще кращою, то він отримає військову базу на Червоному морі з ядерними субмаринами, щоб у майбутньому тероризувати Саудівську Аравію. До того ж він отримає невичерпний доступ до золота, бо Судан – третя країна в Африці по золотому запасу, а ще  можливість вербувати чисельний людський ресурс. Крім того, у Путіна буде підтримка суданської військової промисловості, яка цілком підходить до радянських стандартів. Поясню, якщо Путін буде мати доступ до Африки, то йому буде все одно, як себе поводить Європа, купить газ чи не купить, бо в Африці він зможе добувати все, що захоче", - пояснив Фараджаллах.

  • 15 квітня у столиці Судану Хартумі армія оточила одну з баз воєнізованих сил швидкої підтримки (RSF) країни, після чого в місті розпочалася стрілянина. Внаслідок обстрілу аеропорту у Хартумі було пошкоджено один з літаків української авіакомпанії SkyUp. Загалом у країні на момент початку бойових дій перебували два борти та 36 співробітників перевізника, які працювали у межах контракту з авіакомпанією Sun Air.
  • Станом на ранок 17 квітня у зіткненнях між збройними силами та спецпризначенцями швидкої підтримки загинули щонайменше 97 людей, 595 осіб дістали поранення.
  • Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що у Судані 17 квітня прямо у власній резиденції зазнав нападу посол Європейського Союзу.
  • Згодом супутник компанії Maxar показав, як виглядає літак SkyUp Boeing 737 в аеропорту Хартума, знищений під час заворушень у Судані.
  • 19 квітня стало відомо, що у Судані під час сутичок між армією країни та воєнізованим угрупованням Сил швидкої підтримки (RSF) загинули вже 270 людей, 2600 дістали поранення.
  • 21 квітня CNN інформувало, що російська ПВК Вагнера постачає воєнізованому угрупованню Сил швидкого реагування (RSF) ракети для боротьби з армією Судану
Відео
Росія
зброя
Сирія
Володимир Путін
Захід
Лівія
Іран
Африка
Саудівська Аравія
Ємен
Вагнергейт
Читайте також:
21 квітня, 2023 п'ятниця
"Українці – це теж росіяни": спецпредставник Нідерландів з питань України йде у відставку через проросійські заяви
21 квітня, 2023 п'ятниця
Російські дрони атакували Київщину, українська ППО збила близько 8 БПЛА
21 квітня, 2023 п'ятниця
Злиті документи Пентагону: офіцери ГУР планували атакувати вагнерівців у Сирії, але Зеленський зупинив операцію
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.69
    Купівля 37.69
    Продаж 38.45
  • EUR
    Купівля 40.96
    Продаж 41.93
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
22 квітня
11:25
на фото: руйнування
За минулу добу через атаки росіян загинув 1 мирний мешканець Донеччини, ще 2 дістали поранень
11:18
долар євро валюта обмін
Курс валют на 22 квітня: скільки коштують євро та долар в обмінниках
10:53
Партнерський матеріал
Михайло Поплаввський
Михайло Поплавський відзначив 30-ту річницю ректорства в університеті культури
10:47
У Лимані СБУ викрила дев’ятьох колаборантів та знайшла схрон зі зброєю
10:37
Оновлено
Динамо - Шахтар
УПЛ: "Динамо" приймає "Шахтар", результати та розклад інших матчів 22-го туру
10:34
танк Leopard 2A4
Найближчими днями Іспанія передасть Україні 6 танків Leopard 2A4, - очільник МЗС Альбарес
10:24
Сумщина
Зранку ворог двічі обстріляв громаду на Сумщину
10:18
парад
Британська розвідка з'ясувала, чому РФ скасувала ходу "Безсмертного полку" на 9 травня
10:06
OPINION
Павло Клімкін
Мінне поле бразилійця Лули
09:56
крилата ракта "Калібр"
Армія РФ тримає у Чорному морі два підводних човни з "калібрами"
09:47
За минулу добу росіяни обстріляли три райони Харківщини
09:27
діти, війна
Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 470 дітей
09:21
ракета
Росіяни за добу 45 разів обстріляли Херсонщину
09:07
США, Південна Корея
Наступного тижня президенти США і Південної Кореї обговорять питання ядерної загрози з боку КНДР
08:04
OPINION
Михайло Жернаков
Заради виборів влада прагне захопити Конституційний суд
08:00
ЗСУ, контрнаступ
ЗСУ знищили 680 російських військових, 4 танки, 4 засоби ППО та 4 бронемашини за добу війни
06:55
Ірина Верещук
Працевлаштуватися внутрішньо переміщеним особам допоможуть ваучери на перекваліфікацію, - Верещук
06:46
авіація ЗСУ
За минулу добу авіація ЗСУ завдала п'ять ударів по районах скупчення ворога, - Генштаб
06:22
дрон Shahed-136. Ілюстративна світлина
РФ почала використовувати новий тип "шахедів", - ISW
06:03
Держдеп США
Переговори щодо війни в Україні мають відбуватись на умовах Києва, - Держдеп
05:48
Ларрі Елдер
Шоумен Ларрі Елдер висунув свою кандидатуру у президенти США від республіканців
05:22
США збудують в Україні 20 атомних реакторів
Енергоатом та компанія Holtec зі США домовились про будівництво в Україні 20 атомних енергоблоків
04:57
Німеччина уряд
Німеччина виділить €3 млн на розбудову промисловості та відновлення екології України
04:29
золото
В аеропорту Торонто вкрали контейнер із золотом на $15 млн
04:01
БТР М113
Португалія передасть Україні п’ять рятувальних та медичних бронемашин
03:33
танкер
Найбільший перевізник нафти з Росії в Азію позбавлений міжнародної страховки, - Bloomberg
03:05
Duracell йде з Росії
Duracell оголосив про вихід з ринку РФ, - росЗМІ
02:37
санкції проти РФ
У Байдена прокоментували підготовку майже повної заборони експорту в РФ
02:09
Країни ЄС "дуже близькі" до спільного замовлення боєприпасів для України: вони надійдуть у встановлені терміни, – ЗМІ
01:41
Оновлено
Українська ППО
На Запоріжжі спрацювала ППО: ліквідовано 4 "шахеди"
01:21
Албанія
Албанія відмовилась від сезонного безвізу для росіян
00:53
електромережі ЛЕП світло
Литва тестуватиме вихід з енергосистеми Росії і приєднання до мережі Європи
00:48
Чотирьом затриманим за хуліганство біля Лаври обрали запобіжні заходи
00:24
Конституція
Щоб отримати громадянство України, доведеться скласти іспити на знання мови, історії та Конституції: президент підписав закон
00:22
Т-72
Чехія готова модернізувати ще десятки танків Т-72 для України, - підсумки "Рамштайну"
00:13
Олександр Зінченко, "Арсенал", АПЛ
"Арсенал" врятувався від поразки "Саутгемптону", але ризикує втратити лідерство в АПЛ
2023, п'ятниця
21 квітня
23:58
Ексклюзив
Чалий
Не варто ігнорувати лист конгресменів-трампістів до Байдена з закликом припинити допомогу Україні, - Чалий
23:49
У Кременчуці демонтували погруддя Пушкіна
Зеленський підписав закон про заборону пропаганди російської імперської політики
23:41
Ми щодня виграємо важливий час і не даємо РФ зайняти зручні рубежі, - Сирський
23:27
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 21 квітня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV