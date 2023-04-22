Путін прагне мати контроль над Суданом, - журналіст Фараджаллах
Мохаммад Фараджаллах, політолог та журналіст, головний редактор порталу "Україна по-арабськи", вважає, якщо Путін буде мати доступ до Африки, то йому буде все одно, як себе поводить Захід
Про це він розповів в етері Еспресо.
"На великий жаль, Захід залишив Африку на роздертя. За останні 30 років Росія дуже міцно увійшла більш ніж у 9 африканських країн. Вона там краде золото, добуває діаманти, вербує найманців. Якщо Росія має товар, золото та діаманти, тоді західні санкції безглузді. Росія скористалася моментом, що Європа та цивілізований Захід залишили Африку без уваги. Відповідно, Росія зайшла дуже міцно. Крім того, Арабський світ не поділяє позицію Європи до РФ з багатьох причин, але він побачив Росію у Сирії й те, що Москва хотіла повернути у Лівію сина Муаммара Каддафі (лідер Лівії в 1969—2011 роках – ред.). Однак Росія на помилках Заходу з Арабським світом почала вибудовувати свою стратегію", - зазначив головний редактор порталу "Україна по-арабськи".
Мохаммад Фараджаллах розповів, що три тижні тому перед посиленням військового протистояння у Судані між генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом (очолює армію, що підпорядковується військовому уряду, Суверенній раді – ред.) та генералом Мохамедом Хамдану Дагало (віцепрезидент, якому підпорядковуються "Сили швидкої підтримки" – ред.), аль-Бурхан дізнався, що до одного з аеропортів Судану прилетів військовий вантаж з Росії з великою кількістю російської техніки для прослуховування. Тепер всі зрозуміли, що Дагало не просто генерал, який хоче зберегти своє крісло, а він значно небезпечніше. Також згадали, коли ПВК Вагнер допомогла заколотникам у Чаді ліквідувати законного президента. Тому Арабській світ дав зрозуміти, що Дагало визнавати не будуть, але поки і не будуть йти на допомогу регулярній армії.
"Не можна Росію не дооцінювати. Росія увійшла у Ємен, Іран, Лівію, Судан і у Центральну Африку, де діаманти. Тому ми маємо дуже серйозні проблеми, які треба викоренити. РФ готова пропонувати Ірану чи Судану все що завгодно. Путін зараз почав дуже хвилюватися, тому що він розраховував, якщо Судан буде у його владі, абсолютно промосковський, і стане другою Сирією, тільки ще кращою, то він отримає військову базу на Червоному морі з ядерними субмаринами, щоб у майбутньому тероризувати Саудівську Аравію. До того ж він отримає невичерпний доступ до золота, бо Судан – третя країна в Африці по золотому запасу, а ще можливість вербувати чисельний людський ресурс. Крім того, у Путіна буде підтримка суданської військової промисловості, яка цілком підходить до радянських стандартів. Поясню, якщо Путін буде мати доступ до Африки, то йому буде все одно, як себе поводить Європа, купить газ чи не купить, бо в Африці він зможе добувати все, що захоче", - пояснив Фараджаллах.
- 15 квітня у столиці Судану Хартумі армія оточила одну з баз воєнізованих сил швидкої підтримки (RSF) країни, після чого в місті розпочалася стрілянина. Внаслідок обстрілу аеропорту у Хартумі було пошкоджено один з літаків української авіакомпанії SkyUp. Загалом у країні на момент початку бойових дій перебували два борти та 36 співробітників перевізника, які працювали у межах контракту з авіакомпанією Sun Air.
- Станом на ранок 17 квітня у зіткненнях між збройними силами та спецпризначенцями швидкої підтримки загинули щонайменше 97 людей, 595 осіб дістали поранення.
- Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що у Судані 17 квітня прямо у власній резиденції зазнав нападу посол Європейського Союзу.
- Згодом супутник компанії Maxar показав, як виглядає літак SkyUp Boeing 737 в аеропорту Хартума, знищений під час заворушень у Судані.
- 19 квітня стало відомо, що у Судані під час сутичок між армією країни та воєнізованим угрупованням Сил швидкої підтримки (RSF) загинули вже 270 людей, 2600 дістали поранення.
- 21 квітня CNN інформувало, що російська ПВК Вагнера постачає воєнізованому угрупованню Сил швидкого реагування (RSF) ракети для боротьби з армією Судану
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