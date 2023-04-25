Держдеп США повідомив про домовленості щодо тимчасового припинення вогню у Судані
В Судані за посередництва Вашингтона домовились про припинення вогню з півночі понеділка впродовж трьох наступних діб
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає NBC.
Згідно з його заявою, армія Судану та Сили швидкого реагування (СШР) домовились про припинення вогню з півночі понеділка.
"Щоб підтримати міцне припинення бойових дій, Сполучені Штати координуватимуть свої дії з регіональними та міжнародними партнерами, а також суданськими зацікавленими сторонами, щоб допомогти у створенні комітету для нагляду за переговорами, укладанням та реалізацією остаточного припинення бойових дій", - сказав Блінкен.
СШР підтвердили свою згоду на припинення вогню та заявили, що підтримують суданський народ і "прагнуть реалізувати його законні прагнення свободи, справедливості, демократії та верховенства закону".
"Ми підтверджуємо нашу відданість у період оголошеного перемир'я повному припиненню вогню і застерігаємо від порушень, що продовжуються, другою стороною в недотриманні перемир'я", - йдеться у заяві угруповання.
- Нагадаємо, 15 квітня у столиці Судану Хартум та низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування. У перший день військового перевороту було відомо про 25 загиблих.
- Пізніше стало відомо, що станом на 23 квітня внаслідок збройних зіткнень загинуло щонайменше 420 осіб, включаючи 264 мирних мешканців
- 23 квітня представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликав сторони конфлікту негайно припинити вогонь в Судані.
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