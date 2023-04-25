Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає NBC.

Згідно з його заявою, армія Судану та Сили швидкого реагування (СШР) домовились про припинення вогню з півночі понеділка.

"Щоб підтримати міцне припинення бойових дій, Сполучені Штати координуватимуть свої дії з регіональними та міжнародними партнерами, а також суданськими зацікавленими сторонами, щоб допомогти у створенні комітету для нагляду за переговорами, укладанням та реалізацією остаточного припинення бойових дій", - сказав Блінкен.

СШР підтвердили свою згоду на припинення вогню та заявили, що підтримують суданський народ і "прагнуть реалізувати його законні прагнення свободи, справедливості, демократії та верховенства закону".

"Ми підтверджуємо нашу відданість у період оголошеного перемир'я повному припиненню вогню і застерігаємо від порушень, що продовжуються, другою стороною в недотриманні перемир'я", - йдеться у заяві угруповання.