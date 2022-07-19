Про це повідомила Служба безпеки України.

На Харківщині СБУ ліквідувала підпільну криптоферму, яка викрадала державну електроенергію на сотні тисяч гривень.

"Співробітники СБУ ліквідували підпільний центр з майнінгу криптовалют на Харківщині, який щомісяця викрадав промислові об’єми державної електроенергії на сотні тисяч гривень... Для генерації електронних грошей використовували понаднормові обсяги необлікованої електроенергії, яку отримували через несанкціоноване підключення до мережі", - повідомляє СБУ.

Також зазначається, що таке підключення могло перезавантажити комунальні мережі й призвести до серйозних перебоїв з електрикою у прифронтових районах.

"За даними слідства, до створення нелегального майнінг-центру причетні декілька місцевих жителів. Технологічне обладнання встановили в орендованому складському приміщенні поблизу Харкова", - пише СБУ.

Як повідомляють правоохоронці, у зловмисників під час обшуку виявлено комп’ютери та спецобладнання з доказами злочинної діяльності.

Злочин викрили співробітники Департаменту кібербезпеки СБУ спільно з Національною поліцією та за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури м. Києва.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.

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