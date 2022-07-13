СБУ викрила в Києві підпільну типографію. Там підробляли довідки про непридатність до армії
У Києві на підпільній типографії підробляли довідкри про непридатність до служби у війську, продавали їх по $800- 2 тис.
Про це повідомила Служба безпеки України в телеграм.
"У результаті слідчо-оперативних дій нейтралізовано злочинну групу, яка займалась незаконним переправленням за кордон українських громадян призовного віку. Зловмисники пропонували своїм клієнтам підроблені посвідчення військовозобов’язаних та довідки про непридатність до військової служби", – йдеться у повідомленні.
Зловмисники використовували типографський цех пов'язаної з ними комерційної структури. Підробки продавали по $800- 2 тис. в залежності від термінів оформлення.
"Схему" організували двоє киян. Шукали клієнтів через інтернет-платформу - там пропонували свої "послуги". Розрахунок за ці "послуги" отримували на власні банківські картки, а підробки відправляли через поштові сервіси.
Обом організаторам схеми повідомлено про підозру, додали в СБУ.
- Нагадаємо, на Закарпатті поліція викрила чоловіків, які незаконно переправляли через кордон ухилянтів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.77
Купівля 35.77Продаж 36.89
-
EUR
Купівля 35.84Продаж 37.17
- Актуальне
- Важливе