Про це повідомила Служба безпеки України в телеграм.

"У результаті слідчо-оперативних дій нейтралізовано злочинну групу, яка займалась незаконним переправленням за кордон українських громадян призовного віку. Зловмисники пропонували своїм клієнтам підроблені посвідчення військовозобов’язаних та довідки про непридатність до військової служби", – йдеться у повідомленні.

Зловмисники використовували типографський цех пов'язаної з ними комерційної структури. Підробки продавали по $800- 2 тис. в залежності від термінів оформлення.

"Схему" організували двоє киян. Шукали клієнтів через інтернет-платформу - там пропонували свої "послуги". Розрахунок за ці "послуги" отримували на власні банківські картки, а підробки відправляли через поштові сервіси.

Обом організаторам схеми повідомлено про підозру, додали в СБУ.

Нагадаємо, на Закарпатті поліція викрила чоловіків, які незаконно переправляли через кордон ухилянтів.

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