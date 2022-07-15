СБУ опублікувала список телеграм-каналів, які керуються Росією
Служба безпеки України опублікувала список телеграм-каналів, які працюють на Росію і поширюють фейки та маніпуляції про війну в Україні
Про це СБУ повідомляє на своєму сайті.
Служба безпеки закликала громадян не користуватись цими каналами та не поширювати їхні фейки. Серед назвали Легитимный, Сплетница, Картель, Резидент, Наблюдатель, MediaPost, Женщина с косой та інші, які можна побачити у переліку на фото.
"Також відзначаємо, що низка цих каналів для власної розкрутки замовляє рекламу в українських пабліках. Звертаємо увагу власників і редакторів всіх українських видань, що підтримка таких ресурсів є пособництвом ворогу та буде переслідуватися відповідно до законодавства", - додають у СБУ.
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