СБУ опублікувала список телеграм-каналів, які керуються Росією

Про це СБУ повідомляє на своєму сайті.

Служба безпеки закликала громадян не користуватись цими каналами та не поширювати їхні фейки. Серед назвали Легитимный, Сплетница, Картель, Резидент, Наблюдатель, MediaPost, Женщина с косой та інші, які можна побачити у переліку на фото.

"Також відзначаємо, що низка цих каналів для власної розкрутки замовляє рекламу в українських пабліках. Звертаємо увагу власників і редакторів всіх українських видань, що підтримка таких ресурсів є пособництвом ворогу та буде переслідуватися відповідно до законодавства", - додають у СБУ.

СБУ затримала агентів РФ, які "зливали" позиції ЗСУ й коригували обстріли Миколаївщини. Їм загрожує до 12 років ув'язнення

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