Коригували обстріли окупантів по об'єктах Миколаївщини: СБУ затримала агентів РФ
СБУ затримала агентів РФ, які "зливали" позиції ЗСУ й коригували обстріли Миколаївщини. Їм загрожує до 12 років ув'язнення
Про це повідомила СБУ в телеграмі.
"Служба безпеки України викрила російських агентів, чия інформація про розміщення підрозділів ЗСУ та розташування інфраструктурних об'єктів була використана окупантами для нещодавніх ракетних ударів по Миколаєву та Баштанці", - наголосили у відомстві.
Російськими агентами виявилися мешканці Миколаївщини, котрі передавали зібрану інформацію куратору через відпрацьовані канали закритого зв’язку. Під час обшуків у них вилучили комп'ютери, телефони з доказами.
Коригувальників ворожого вогню затримали, їм повідомили про підозру. Зловмисникам загрожує 8 - 12 років ув'язнення. Зараз тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності усіх причетних до злочинів.
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