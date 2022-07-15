Про це повідомила СБУ в телеграмі.

"Служба безпеки України викрила російських агентів, чия інформація про розміщення підрозділів ЗСУ та розташування інфраструктурних об'єктів була використана окупантами для нещодавніх ракетних ударів по Миколаєву та Баштанці", - наголосили у відомстві.

Російськими агентами виявилися мешканці Миколаївщини, котрі передавали зібрану інформацію куратору через відпрацьовані канали закритого зв’язку. Під час обшуків у них вилучили комп'ютери, телефони з доказами.

Коригувальників ворожого вогню затримали, їм повідомили про підозру. Зловмисникам загрожує 8 - 12 років ув'язнення. Зараз тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності усіх причетних до злочинів.

11 липня окупанти запустили 6 ракет по Миколаєву, одна людина поранена.

12 липня в Миколаєві росіяни поцілили у два медзаклади й будинки, є поранені.

12 липня на Миколаївщині росіяни обстріляли Баштанський і Миколаївський райони, убили жінку й поранили ще 34 людей.

13 липня росіяни завдали 28 ударів по Миколаївщині, убили 5 людей. Пошкоджено лікарню та житлові будинки

14 липня в Миколаєві окупанти поцілили у два навчальні заклади, об’єкт транспортної інфраструктури й готель.

15 липня у Миколаєві було чути вибухи. РФ завдала ударів по двох університетах міста, випустивши щонайменше 10 ракет, є поранені.

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