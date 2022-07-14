У Миколаєві лунають вибухи – мер

Про це він написав у telegram.

Тривога у місті була оголошена о 04:25.

"Миколаїв, лунають потужні вибухи! Повітряна тривога триває. Прошу всіх залишатись в укриттях. Не публікуйте фото і відео з місць прильотів у соціальних мережах!", - написав міський голова.

На Миколаївщині 12 липня росіяни обстріляли Баштанський і Миколаївський райони, убили жінку й поранили ще 34 людей.

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