Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва в телеграмі.

"Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Під удари потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Дві ракети по Баштанці - нажаль, є загибла", - зазначила вона.

Упродовж доби росіяни поранили 34 мешканців Миколаївщини. Дітей серед них немає. Постраждалих ушпиталили й надають їм необхідну медичну допомогу.

"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 325 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 41 постраждалий отримав допомогу амбулаторно", - зауважила Ганна Замазєєва.

12 - 13 липня на Миколаївщині росіяни також обстріляли лікарню, будинки, цвинтар і спричинили пожежі на полях.

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