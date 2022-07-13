На Миколаївщині окупанти за добу вбили одну людину й поранили ще 34
На Миколаївщині 12 липня росіяни обстріляли Баштанський і Миколаївський райони, убили жінку й поранили ще 34 людей
Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва в телеграмі.
"Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Під удари потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Дві ракети по Баштанці - нажаль, є загибла", - зазначила вона.
Упродовж доби росіяни поранили 34 мешканців Миколаївщини. Дітей серед них немає. Постраждалих ушпиталили й надають їм необхідну медичну допомогу.
"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 325 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 41 постраждалий отримав допомогу амбулаторно", - зауважила Ганна Замазєєва.
- 12 - 13 липня на Миколаївщині росіяни також обстріляли лікарню, будинки, цвинтар і спричинили пожежі на полях.
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