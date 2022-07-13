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На Миколаївщині росіяни за добу вбили жінку, обстріляли будинки, лікарню й поля

13 липня, 2022 середа
10:49
війна з Росією Миколаївщина

На Миколаївщині 12 - 13 липня загарбники вбили жінку, обстріляли лікарню, будинки, цвинтар і спричинили пожежі на полях

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграмі.

"Вчора, 12 липня, об 11:35 було завдано два ракетних удари по Баштанці Баштанської громади. Внаслідок чого загинула жінка. Також зруйновано котельню біля будівельного магазину, де виникла пожежа, гаражі та пошкоджено вікна в багатоповерхівці", - наголосив він.

У ніч на 13 липня росіяни накрили вогнем околиці села Новоолександрівка Інгульської громади. Пошкоджень і постраждалих немає. 

Близько 4:30 13 липня окупанти обстріляли Широке переважно поза межами населеного пункту. Ніхто не постраждав.

Росіяни обстрілюють населені пункти Березнегуватської громади по лінії фронту. Під ворожим вогнем також опинилися території біля Березнегуватого, Кавказа, Семенівки та Висунська. У Березнегуватому 12 липня загорілося поле із пшиницею.

"Також вранці, 13 липня, орієнтовно о 05:03 обстрілів зазнало смт Березнегувате. Влучання були по лікарні, житловим будинкам та поза межами населеного пункту. Інформація щодо постраждалих відсутня. Інформація щодо пошкоджень житлових будинків уточнюється", - зауважив Віталій Кім.

Від російських обстрілів Лиманів Галицинівської громади о 12:15 12 липня загорівся місцевий цвинтар.

О 16:00 того ж дня окупанти накрили вогнем Шевченківську громаду. У Зорі вони пошкодили житлові будинки, а в Шевченковому підпалили поля із зерновими.

У Вознесенському та Первомайському районах день і ніч минули відносно спокійно.

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Віталій Кім
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