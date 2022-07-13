Окупанти обстріляли Миколаївську область із РСЗВ: загинули п’ятеро людей
Росіяни завдали 28 ударів, пошкоджено лікарню та житлові будинки
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Окупанти завдали 28 ударів, пошкоджено лікарню та житлові будинки. Також був артобстріл у Вітовському районі, попередньо загинули 5 цивільних, додав Тимошенко.
- За минулу добу, 12 липня, на Миколаївщині росіяни вбили жінку, обстріляли будинки, лікарню й поля.
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