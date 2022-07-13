Окупанти обстріляли Миколаївську область із РСЗВ: загинули п’ятеро людей

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Окупанти завдали 28 ударів, пошкоджено лікарню та житлові будинки. Також був артобстріл у Вітовському районі, попередньо загинули 5 цивільних, додав Тимошенко.

За минулу добу, 12 липня, на Миколаївщині росіяни вбили жінку, обстріляли будинки, лікарню й поля.

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