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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти обстріляли Миколаївську область із РСЗВ: загинули п’ятеро людей

Окупанти обстріляли Миколаївську область із РСЗВ: загинули п’ятеро людей

13 липня, 2022 середа
14:07
війна з Росією Обстріл Миколаївщини

Росіяни завдали 28 ударів, пошкоджено лікарню та житлові будинки

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Окупанти завдали 28 ударів, пошкоджено лікарню та житлові будинки. Також був артобстріл у Вітовському районі, попередньо загинули 5 цивільних, додав Тимошенко.

  • За минулу добу, 12 липня, на Миколаївщині росіяни вбили жінку, обстріляли будинки, лікарню й поля.

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