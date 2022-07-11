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Війна з Росією: хроніка
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Ворог випустив по Миколаєву 6 ракет, є поранений

11 липня, 2022 понедiлок
09:11
війна з Росією Ракетний удар

У понеділок, 11 липня, під час ранкової повітряної тривоги по Миколаєву вдарили 6 ракет, одна людина поранена

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram-каналі.

Також, за його словами, тривають обстріли території Миколаївщини, із пошкодженнями, але без жертв.

"Вчора, 10 липня, орієнтовно о 10:40 та 21:30 обстрілів зазнала Широківська громада. Влучання були по вже зруйнованій будівлі ЦНАПу, школи, житловим будинкам та відкритим територіям домогосподарств. Потерпілих немає", – розповідає Кім.

Окрім того, через ворожі обстріли горять поля з урожаєм та лісосмуги у селах Новомиколаївка та Лимани. 

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Миколаїв
Миколаївщина
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