Ворог випустив по Миколаєву 6 ракет, є поранений

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram-каналі.

Також, за його словами, тривають обстріли території Миколаївщини, із пошкодженнями, але без жертв.

"Вчора, 10 липня, орієнтовно о 10:40 та 21:30 обстрілів зазнала Широківська громада. Влучання були по вже зруйнованій будівлі ЦНАПу, школи, житловим будинкам та відкритим територіям домогосподарств. Потерпілих немає", – розповідає Кім.

Окрім того, через ворожі обстріли горять поля з урожаєм та лісосмуги у селах Новомиколаївка та Лимани.

Окупанти вдарили з РСЗВ по двох громадах Криворіжжя: влучили у будинок та сарай з худобою.

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