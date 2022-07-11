Ворог випустив по Миколаєву 6 ракет, є поранений
У понеділок, 11 липня, під час ранкової повітряної тривоги по Миколаєву вдарили 6 ракет, одна людина поранена
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram-каналі.
Також, за його словами, тривають обстріли території Миколаївщини, із пошкодженнями, але без жертв.
"Вчора, 10 липня, орієнтовно о 10:40 та 21:30 обстрілів зазнала Широківська громада. Влучання були по вже зруйнованій будівлі ЦНАПу, школи, житловим будинкам та відкритим територіям домогосподарств. Потерпілих немає", – розповідає Кім.
Окрім того, через ворожі обстріли горять поля з урожаєм та лісосмуги у селах Новомиколаївка та Лимани.
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