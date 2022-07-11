Окупанти вдарили з РСЗВ по двох громадах Криворіжжя: влучили у будинок та сарай з худобою
Російські війська гатили по Апостолівській та Зеленодольській громадах на Дніпропетровщині із реактивних систем залпового вогню
Про це передає голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко у телеграм.
"Російські війська кілька разів накрили вогнем Криворізький район. Ударили з РСЗВ по двох громадах - Апостолівській та Зеленодольській. Поцілили прямо по селах - Новосеменівці та Мар’янському", - зазначив він.
У селах є руйнування житла. Зачепило і худобу.
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук також підтвердив ворожі удари по громадам.
"Під ворожий вогонь "ураганами" потрапило село Мар’янське в Зеленодольській ТГ: там пошкоджено будинок, з людей ніхто не постраждав. Окрім цього, внаслідок влучання снаряду в сарай постраждала худоба, яку вирощували на забій восени. Декілька тварин загинуло", - написав Лукашук.
Він розповів, що ворог вдарив по Новосеменівці, що в Апостолівській громаді. За попередньою інформацією, постраждалих немає, але є пошкодження трактора, вікон у житлових будинках, господарчої споруди.
В інших районах Дніпропетровщини ніч на 11 липня минула спокійно.
- Впродовж 10 липня російські військові обстріляли Зеленодольську, Апостолівську та Великомихайлівську громади на Дніпропетровщині.
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