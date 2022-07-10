Протягом дня окупанти обстріляли три громади на Дніпропетровщині
Впродовж 10 липня російські військові обстріляли Зеленодольську, Апостолівську та Великомихайлівську громади на Дніпропетровщині
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Криворізький район. Вдень російські окупаційні війська зі ствольної артилерії обстріляли прикордонні території Зеленодольської та Апостолівської громад на лінії розмежування з Херсонщиною. Без постраждалих, без руйнувань", - сказав він.
Внаслідок обстрілу Великомихайлівської громади сталася пожежа.
"Синельниківський район. Ворог вдарив по Великомихайлівській громаді, місцеві мешканці не постраждали. Внаслідок обстрілу на подвір’ї житлового будинку сталася пожежа – зайнявся сінник та трактор. "Демілітаризація" цивільної сільськогосподарської техніки від окупантів в дії", - додав він.
- Вранці 10 липня окупанти завдали ракетного удару по селищу Радушне у Дніпропетровській області та знищили промислове підприємство.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.67
Купівля 34.67Продаж 35.57
-
EUR
Купівля 35.2Продаж 36.49
- Актуальне
- Важливе