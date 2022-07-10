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Головна війна з Росією Протягом дня окупанти обстріляли три громади на Дніпропетровщині

Протягом дня окупанти обстріляли три громади на Дніпропетровщині

10 липня, 2022 неділя
21:46
війна з Росією На фото наслідки обстрлів на Дніпропетровщині

Впродовж 10 липня російські військові обстріляли Зеленодольську, Апостолівську та Великомихайлівську громади на Дніпропетровщині

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Криворізький район. Вдень російські окупаційні війська зі ствольної артилерії обстріляли прикордонні території Зеленодольської та Апостолівської громад на лінії розмежування з Херсонщиною. Без постраждалих, без руйнувань", - сказав він.

Внаслідок обстрілу Великомихайлівської громади сталася пожежа.

"Синельниківський район. Ворог вдарив по Великомихайлівській громаді, місцеві мешканці не постраждали. Внаслідок обстрілу на подвір’ї житлового будинку сталася пожежа – зайнявся сінник та трактор. "Демілітаризація" цивільної сільськогосподарської техніки від окупантів в дії", - додав він.

  • Вранці 10 липня окупанти завдали ракетного удару по селищу Радушне у Дніпропетровській області та знищили промислове підприємство.

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Дніпропетровщина
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