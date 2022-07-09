Вілкул повідомив про "приліт" у Кривому Розі

Про це ввечері у суботу, 9 липня 2022 року, повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у себе в Telegram.

"Приліт" стався в районі Радушне", - зазначив він.

Наслідки уточнюються.

Вілкул також заявив про обмеження руху автотранспорту та населення.

"Надвечір ворог вдарив з РСЗВ поблизу населеного пункту Радушне у Криворізькому районі. Було три прильоти. Нині вся інформація з‘ясовується, попередньо – без жертв", - додав згодом голова Дніпропетровьскої обласної ради Микола Лукашук.

Російські окупанти 9 липня обстріляли з "Градів" житлові квартали Кривого Рогу, загинули двоє жінок, ще троє людей поранені

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