Вілкул повідомив про "приліт" у Кривому Розі
Російсько-окупаційні сили відкрили вогонь по Дніпропетровській області
Про це ввечері у суботу, 9 липня 2022 року, повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у себе в Telegram.
"Приліт" стався в районі Радушне", - зазначив він.
Наслідки уточнюються.
Вілкул також заявив про обмеження руху автотранспорту та населення.
"Надвечір ворог вдарив з РСЗВ поблизу населеного пункту Радушне у Криворізькому районі. Було три прильоти. Нині вся інформація з‘ясовується, попередньо – без жертв", - додав згодом голова Дніпропетровьскої обласної ради Микола Лукашук.
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