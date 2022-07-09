Окупанти обстріляли з "Градів" житлові квартали Кривого Рогу, загинула жінка
Російські окупанти 9 липня обстріляли з "Градів" житлові квартали Кривого Рогу, загинула жінка, ще двоє людей поранені
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у telegram.
"Ворог не припиняє терору наших міст та сіл. На ранок російські війська обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу. Усвідомлено ударили з "Градів" по житлових кварталах. Цей підступний обстріл забрав життя 41-річної жінки, ще двоє людей з осколковими пораненнями госпіталізовані. Пошкоджена школа і кілька будинків. Згоріла автівка, що стояла поряд", - написав Резніченко.
- 6 липня російські загарбники обстріляли Криворізький район шість разів за добу.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.67
Купівля 34.67Продаж 35.56
-
EUR
Купівля 35.22Продаж 36.48
- Актуальне
- Важливе