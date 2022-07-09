Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у telegram.

"Ворог не припиняє терору наших міст та сіл. На ранок російські війська обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу. Усвідомлено ударили з "Градів" по житлових кварталах. Цей підступний обстріл забрав життя 41-річної жінки, ще двоє людей з осколковими пораненнями госпіталізовані. Пошкоджена школа і кілька будинків. Згоріла автівка, що стояла поряд", - написав Резніченко.

6 липня російські загарбники обстріляли Криворізький район шість разів за добу.

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