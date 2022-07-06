Російські окупанти вшосте за добу обстріляли Криворізький район
На Дніпропетровщині Криворізький район російські загарбники обстріляли за добу вже шість разів
Про це інформує Дніпропетровська обласна військова адміністрація.
"Вшосте за добу нападник обстріляв Криворізький район. Зокрема, 4 рази вдарив по Широківській громаді", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що в Шестірні загорівся житловий дім і господарча будівля. В Апостолівській та Нивотрудівській громадах внаслідок обстрілів горіли поля з пшеницею - 15 гектарів. Пожежу загасили.
У степу загорілися 4 гектари території: "Є загроза розповсюдження вогню на поле з зерновими. Гасять вогонь 3 пожежні машини".
Постраждалих немає.
- На Дніпропетровщині в ніч на 6 липня росіяни обстріляли Шестірню та пошкодили кілька будинків.
- 5 липня російські окупанти випустили 7 ракет по Дніпропетровській області. Шість з них ППО ЗСУ вдалося збити над Дніпром та Синельниківським районом.
- Повітряні сили ЗСУ показали момент збиття російських ракет над Дніпропетровщиною 5 липня.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.2
Купівля 34.2Продаж 35.02
-
EUR
Купівля 34.92Продаж 36.2
- Актуальне
- Важливе