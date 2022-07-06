Про це інформує Дніпропетровська обласна військова адміністрація.

"Вшосте за добу нападник обстріляв Криворізький район. Зокрема, 4 рази вдарив по Широківській громаді", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що в Шестірні загорівся житловий дім і господарча будівля. В Апостолівській та Нивотрудівській громадах внаслідок обстрілів горіли поля з пшеницею - 15 гектарів. Пожежу загасили.

У степу загорілися 4 гектари території: "Є загроза розповсюдження вогню на поле з зерновими. Гасять вогонь 3 пожежні машини".

Постраждалих немає.

На Дніпропетровщині в ніч на 6 липня росіяни обстріляли Шестірню та пошкодили кілька будинків.

5 липня російські окупанти випустили 7 ракет по Дніпропетровській області. Шість з них ППО ЗСУ вдалося збити над Дніпром та Синельниківським районом.

Повітряні сили ЗСУ показали момент збиття російських ракет над Дніпропетровщиною 5 липня.

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