Повітряні сили ЗСУ показали момент збиття російських ракет над Дніпропетровщиною 5 липня

Про це повідомили на facebook-сторінці Повітряних сил ЗСУ.

"5 липня 2022 року, 4.00 ранку. Бойова робота української протиповітряної оборони – підрозділів зенітних ракетних військ повітряного командування "Схід" (м.Дніпро)" - зазначено в повідомленні.

На оприлюдненому відео видно, як українські військові збили російські ракети над Дніпропетровщиною

Вранці 5 липня російські окупанти випустили 7 ракет по Дніпропетровській області. Шість з них ППО ЗСУ вдалося збити над Дніпром та Синельниківським районом.