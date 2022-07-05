Повітряні сили ЗСУ показали момент збиття російських ракет над Дніпропетровщиною 5 липня
Повітряні сили ЗСУ оприлюднили відео, де видно, як збивають російські ракети над Дніпропетровщиною
Про це повідомили на facebook-сторінці Повітряних сил ЗСУ.
"5 липня 2022 року, 4.00 ранку. Бойова робота української протиповітряної оборони – підрозділів зенітних ракетних військ повітряного командування "Схід" (м.Дніпро)" - зазначено в повідомленні.
На оприлюдненому відео видно, як українські військові збили російські ракети над Дніпропетровщиною
- Вранці 5 липня російські окупанти випустили 7 ракет по Дніпропетровській області. Шість з них ППО ЗСУ вдалося збити над Дніпром та Синельниківським районом.
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