Росіяни випустили 7 ракет по Дніпропетровщині, 6 з них збила ППО
Уранці 5 липня російські окупанти випустили 7 ракет по Дніпропетровській області. Шість з них ППО ЗСУ вдалося збити над Дніпром та Синельниківським районом
Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За даними ОВА, у Дніпрі уламки збитої ракети спричинили пожежу. Рятувальникам вдалося ліквідувати вогонь. Ніхто не постраждав.
У місті Покров снаряд влучив у приватну садибу. Унаслідок обстрілу було зруйновано кілька будинків, ще у кількох повибивало шибки. Від вибуху сталася займання.
На місці події працюють рятувальники ДСНС та поліція.
Попередньо, постраждалих немає.
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