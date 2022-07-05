Російські війська завдали ракетного удару по Сумській області: є поранені
Російські війська запустили ракети по двох районах Сумської області
Про це повідомив очільник ОВА Дмитро Живицький.
За його словами, після опівдня росіяни пустили ракети по школі в Есманській громаді. Четверо людей поранені.
А з 19:00 росіяни двічі запускали ракети по одному із сел Білопільської громади. Усього 5 ракет. І мінометний вогонь: 4 приходи. Після 21:00 - вогонь із мінометів та САУ продовжився. Щонайменше двоє людей поранені.
Потім продовжився обстріл Шалигінської громади (перший був близько 8 ранку). Били із реактивних систем залпового вогню - 20 вибухів, та 10 із міномета. Після цього росіяни випустили некеровану ракету з гелікоптера.
О 13:00 мінометним вогнем росіяни накрили Краснопільську громаду. Мешканці одного з населених пунктів лишилися без води: зруйнована водонапірна башта. Також сильно пошкоджене фермерське господарство.
Після 18:00 по Білопільській громаді Сумського району з території РФ розпочався мінометний обстріл, 24 приходи. Також вороги скинули гранату з безпілотника.
- 4 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що в акваторії Чорного моря окупанти утримують у готовності три носії високоточної зброї.
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