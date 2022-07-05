Російські війська завдали ракетного удару по Сумській області: є поранені

Про це повідомив очільник ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, після опівдня росіяни пустили ракети по школі в Есманській громаді. Четверо людей поранені.

А з 19:00 росіяни двічі запускали ракети по одному із сел Білопільської громади. Усього 5 ракет. І мінометний вогонь: 4 приходи. Після 21:00 - вогонь із мінометів та САУ продовжився. Щонайменше двоє людей поранені.

Потім продовжився обстріл Шалигінської громади (перший був близько 8 ранку). Били із реактивних систем залпового вогню - 20 вибухів, та 10 із міномета. Після цього росіяни випустили некеровану ракету з гелікоптера.

О 13:00 мінометним вогнем росіяни накрили Краснопільську громаду. Мешканці одного з населених пунктів лишилися без води: зруйнована водонапірна башта. Також сильно пошкоджене фермерське господарство.

Після 18:00 по Білопільській громаді Сумського району з території РФ розпочався мінометний обстріл, 24 приходи. Також вороги скинули гранату з безпілотника.

4 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що в акваторії Чорного моря окупанти утримують у готовності три носії високоточної зброї.

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