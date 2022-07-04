Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Білорусі продовжують фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонні. Значних змін не зафіксовано.

На Сіверському напрямку росіяни обстріляли райони населених пунктів Василівське, Білопілля та Атинське Сумської області.

На Харківському напрямку окупанти продовжують обстрілювати з артилерії Харків та населені пункти на північ, північний схід та схід від нього. Крім того, загарбники гатили неподалік Петрівки. ЗСУ зупинили наступ росіяни в напрямку населеного пункту Соснівка та відкинули ворога назад.

Аби хоч якось послабити позиції українських підрозділів, росіяни дистанційно замінували місцевість поблизу Черкаських Тишків. На напрямку триває контрбатарейна боротьба.

На Слов’янському напрямку ЗС РФ здійснюють спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів. Зокрема окупанти ведуть артилерійські обстріли в районах населених пунктів Долина, Дібрівне, Богородичне, Мазанівка, Суха Балка, Краснопілля, Вірнопілля, Велика Комишуваха. Крім того, росіяни завдали авіаударів поблизу Дібрівного та Богородичного. Окупанти також ведуть штурмові дії в напрямку населеного пункту Мазанівка, має частковий успіх.

На Донецькому напрямку війська РФ зосереджують зусилля на вогневому ураженні підрозділів ЗСУ. Окупанти вели повітряну розвідку із застосуванням БпЛА "Орлан-10" неподалік Павлограда та Покровська.

На Краматорському напрямку Росія вела обстріли із танків та ствольної артилерії районів Білогорівки та Верхньокам’янського. Крім того, ворог завдав авіаційного удару поблизу населеного пункту Тетянівка. Наступ росіян в населеному пункті Білогорівка українські воїни успішно відбили, що змусило ворога відійти.

На Бахмутському напрямку окупант вів обстріли зі ствольної артилерії в районах населених пунктів Спірне, Берестове та Вершина. Також росіяни завдали авіаудару поблизу Вершини. Наші захисники змусили підрозділи армії РФ відійти після їхнього наступу в напрямку Вуглегірської ТЕС та невдалої розвідки боєм в напрямку околиць Берестового.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках росіяни продовжують обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. На Південнобузькому напрямку окупанти завдали авіаудару в районі населеного пункту Тернівка.

Як повідомляє Генштаб, в акваторії Чорного моря наразі у готовності до ракетних ударів по об’єктах України російські окупанти утримують три носії високоточної зброї, сумарний залп якої складає до 20 крилатих ракет морського базування "Калібр".

Крім того, окупанти в спробі виправдати свої злочинні обстріли цивільних об’єктів на території України, продовжують розповсюджувати фейки про розташування підрозділів ЗСУ в школах, церквах та лікарнях.

Генштаб закликає довіряти інформації тільки з перевірених джерел та не розповсюджувати дезінформацію.