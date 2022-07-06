Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"Ніч з тривогою і ворожим обстрілом. Російські війська знову ударили по Криворізькому району. Під приціл ворожої артилерії потрапила Широківська громада. Стріляли прямо по селу Шестірня. Пошкоджено кілька житлових будинків", - наголосив він.

Унаслідок обстрілу ніхто з людей не загинув.

Станом на ранок 6 липня в інших районах Дніпропетровщини ситуація спокійна.

5 липня російські окупанти випустили 7 ракет по Дніпропетровській області. Шість з них ППО ЗСУ вдалося збити над Дніпром та Синельниківським районом.

Повітряні сили ЗСУ показали момент збиття російських ракет над Дніпропетровщиною 5 липня.

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