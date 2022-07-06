Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено будинки
На Дніпропетровщині в ніч на 6 липня росіяни обстріляли Шестірню та пошкодили кілька будинків
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
"Ніч з тривогою і ворожим обстрілом. Російські війська знову ударили по Криворізькому району. Під приціл ворожої артилерії потрапила Широківська громада. Стріляли прямо по селу Шестірня. Пошкоджено кілька житлових будинків", - наголосив він.
Унаслідок обстрілу ніхто з людей не загинув.
Станом на ранок 6 липня в інших районах Дніпропетровщини ситуація спокійна.
- 5 липня російські окупанти випустили 7 ракет по Дніпропетровській області. Шість з них ППО ЗСУ вдалося збити над Дніпром та Синельниківським районом.
- Повітряні сили ЗСУ показали момент збиття російських ракет над Дніпропетровщиною 5 липня.
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