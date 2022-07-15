Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Сьогодні російсько-терористи атакували 2 найбільші університети Миколаєва. Щонайменше 10 ракет. Тепер вони атакують нашу освіту. Я прошу університети всіх демократичних країн стверджувати, що Росія є тим, ким вона є насправді - терористом", - написав він.

На місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади. Наразі відомо про двох поранених.

"Цього разу рашисти вгатили по Миколаєву близько 7:50 ранку, добре знаючи, що саме в цей час на вулицях вже багато людей. Справжні терористи!" - наголосив очільник міськради Олександр Сєнкевич.

Тривога у місті була оголошена о 7:40. Після цього прогриміло понад 10 вибухів.

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