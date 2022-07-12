Про це повідомляє Миколаївська ОДА.

Попередньо відомо про влучання ворожих ракет у два медичні заклади та житлові будинки. Унаслідок обстрілів 4 людини зазнали поранень, попередньо загиблих немає.

Інформація уточнюється.

Крім того, увечері 11 липня близько 19:00 та сьогодні 12 липня орієнтовно о 04:30 окупанти обстріляли Широківську громаду області. Снаряди влучили переважно поза межами населених пунктів. Постраждалих немає.

Також продовжуються обстріли населених пунктів по лінії зіткнення у Березнегуватській ТГ. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

У Миколаївському районі 11 липня о 16:30 внаслідок російських обстрілів смт Первомайське Первомайської громади зазнало пошкоджень приватне сільське господарство, сільгосптехніка, житловий будинок. Постраждалих немає.

Вранці 12 липня міський голова Миколаєва Сєнкевич підтвердив вибухи у місті.

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