Росіяни вранці обстріляли ракетами Миколаїв: поцілили у два медзаклади й будинки, є поранені
Зранку 12 липня російська армія накрила вогнем Миколаїв, є постраждалі
Про це повідомляє Миколаївська ОДА.
Попередньо відомо про влучання ворожих ракет у два медичні заклади та житлові будинки. Унаслідок обстрілів 4 людини зазнали поранень, попередньо загиблих немає.
Інформація уточнюється.
Крім того, увечері 11 липня близько 19:00 та сьогодні 12 липня орієнтовно о 04:30 окупанти обстріляли Широківську громаду області. Снаряди влучили переважно поза межами населених пунктів. Постраждалих немає.
Також продовжуються обстріли населених пунктів по лінії зіткнення у Березнегуватській ТГ. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.
У Миколаївському районі 11 липня о 16:30 внаслідок російських обстрілів смт Первомайське Первомайської громади зазнало пошкоджень приватне сільське господарство, сільгосптехніка, житловий будинок. Постраждалих немає.
Вранці 12 липня міський голова Миколаєва Сєнкевич підтвердив вибухи у місті.
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