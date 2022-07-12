Майже в усіх областях Україні пролунала повітряна тривога. Вибухи чутно у Миколаєві
Без тривожного сповіщення лише у Рівненській, Тернопільській та Херсонській областях
"Суспільне" повідомляє, що вибухи чутно у Миколаєві.
"Над одним з районів Миколаєва дим після обстрілів", - зазначають журналісти.
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