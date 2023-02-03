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Імператриця Єлизавета Баварська чи актриса Памела Андерсон: що подивитися на вихідних

Ярина Коваль
3 лютого, 2023 п'ятниця
17:06
Статті Корсет

Від можливих відчуттів найгарнішої жінки свого часу у Європі імператриці Єлизавети Баварської до реальних емоцій головного секс-символа США актриси Памели Андерсон 

Якщо ви коли-небудь прибували до Львова потягом, то не побачити шпилі неоготичного костелу святої Єлизавети (нині церква св. Ольги та Єлизавети) просто не могли. І згадуємо цей і сьогодні найвищий у місті храм, висота якого сягає 88 метрів, не просто так. 

Адже костел, збудований у 1903-1911 роках у неготичному стилі на честь католицької святої Єлизавети, львів'яни часто люблять пов'язувати ще й з іменем трагічно загиблої Сісі – імператриці Єлизавети Баварської, дружини австрійсько-угорського імператора Франца-Йосифа І, що правив імперією (зокрема Галичиною як її частиною) аж 68 років. Мовляв, у ті часи неочікувана загибель жінки, яка вважалася чи не найкрасивішою у Європі і мала велику прихильність серед підданих, розбурхала всю імперію. І Львів не залишився осторонь у бажанні хоч якось віддати правительці належну шану. 

Не будемо зараз розвінчувати цю легенду - бо не про це зараз мова. А про фільми, що їх Еспресо вибрав для себе на ці вихідні. І саме з псевдобіографічної стрічки "Корсет" режисерки Марі Кройцер про один умовний рік з життя Єлизавети Баварської - фільму, що вже встиг отримати низку нагород, зокрема  нагороду "Найкраща акторка" у секції "Особливий погляд" на Каннському кінофестивалі 2022 року - хочемо розпочати.

"Корсет"

У кінотеатрах з 2 лютого

Отже імператриця Австрійська, легендарна принцеса Сісі, яка славилася своєю красою та стилем, що задають модні тенденції у колах вищого світу, невблаганно дорослішає. У Різдво 1877 їй виповнюється 40 років і - відповідно до традицій часу - тепер вона офіційно вважається старою. Єлизавета з таким сприйняттям категорично не погоджується, а відтак починає хитромудру боротьбу за свій блискучий образ.

Варте уваги, що чимало фактів з біографії Єлизавети Баварської у "Корсеті" реальні, попри те, що стрічка виробництва Австрії, Люксембурга, Німеччини та Франції - історична фікція. Як і те, що виконавиця головної ролі актриса Вікі Кріпс є однією з найцікавіших нових зірок як європейського, так і незалежного американського кіно, та зуміла дуже правдиво показати гаму почуттів людини, що у відчаї намагається наздогнати молодість.

У головних ролях: Вікі Кріпс, Флоріан Тайхтмайстер, Колін Морґан, Альма Хасун, Джинн Вернер, Аарон Фріш.

 

"Можливо, так"

У кінотеатрах з 2 лютого

Перший повнометражний фільм Майкла Джейкобса, для якого він також сам написав сценарій. Джейкобс має величезний досвід у постановці вистав для Бродвею. Вистави за його сценарієм мають шалену популярність на багатьох сценах світу. Отож його намір залучити до зйомок цього фільму зірок кінематографа матеріалізувався. А нам є нагода оцінити, наскільки вдало.

За сюжетом Мішель (Емма Робертс) та Аллен (Люк Брейсі) давно разом. Настав час поговорити відверто що їх чекає у майбутньому. Долаючи упередження та стереотипи, пара планує організацію весілля. Як один з етапів підготовки, вони мають познайомити між собою своїх батьків. Легкий і невимушений вечір обертається на муку обох батьків та обох мам. Справа у тому, що мама майбутнього нареченого давно знайома з татом нареченої. А його тато добре знає матір своєї майбутньої невістки. Старші представники обох родин спробують переконати молодят переглянути своє рішення.

У головних ролях: Ема Робертс, Люк Брейсі, Даян Кітон, С'юзен Сарандон, Річард Ґір, Вільям Г. Мейсі

"Астерікс і Обелікс: Піднебесна Імперія"

У кінотеатрах з 2 лютого

Обійти увагою цю зіркову парочку, народну улюбленицю в багатьох країнах просто годі. Це вже п'ятий комедійний пригодницький фільм про пригоди двох галлів Астерікса та Обелікса, що сьогодні мають велику популярність не тільки у рідній Франції, де їх придумали, а й у багатьох інших країнах. Нові пригоди зіркової парочки цього разу повністю вигадали сценаристи, а не запозичили їх з оригінальних коміксів.

Про цей фільм почали мову ще у 2016 році. Донька творця коміксів Енн Госінні тоді наголосила, що серія фільмів потребує змін. Спершу був задум, щоби частина знімального процесу відбулася у Китаї. Однак пандемія внесла корективи – початок зйомок відклали, а основні знімальні локації організували у Франції та Марокко.

Отож про що мова? До затишного поселення сміливих воїнів Астерікса (Гійом Кане, що є одночасно режисером стрічки) і Обелікса (роль якого вперше зіграє не Жерар Депардьє, а Жиль Лелуш) прибуває китайська принцеса, єдина донька імператора Хань Сюанді. Вона благає врятувати її від принца-шахрая Ден Цинь Циня. Герої не можуть залишити красуню у біді, тож вирушають до Китаю.

У фільмі зібрано гроно іменитих акторів, для яких, схоже, Астерікс з Обеліксом стали чудовим приводом перемикнутися і щиро подуркувати.  

 

"Мільйони Гюнтера"

з 1 лютого на Netfliх (з українськими субтитрами)

Чотирисерійний документальний фільм починається з розповіді про лікаря, який заробив статок на фармацевтиці у 80-х роках. Він забезпечив своїй дружині — графині — і їхньому синові комфортне і легке життя. Але коли син вкоротив собі віку через депресію, єдиним спадкоємцем родинних статків у 400 мільйонів доларів став пес - німецька вівчарка на прізвисько Гюнтер.

"Собака з власним трастовим фондом — не найдивніша частина цієї історії, - рекламують стрічку у  Netfliх.- Ексцентричний хазяїн Гюнтера також жив розкішним життям… Хоч це життя й нагадувало секту"

"Памела. Історія кохання"

з 31 січня на Netfliх

Біографічний документальний фільм, у якому канадсько-американська акторка, фотомодель, продюсер, автор книг і активістка руху "Люди за етичне ставлення до тварин", секс-символ свого часу 55-річна Памела Андерсон за допомогою особистих відеозаписів і щоденників розповідає історію свого успіху, бурхливих романів і сумнозвісного скандалу з інтимними відео. 

Цікаво, що активну участь у створенні цього фільму взяли сини Памели Андерсон 26-річний Брендон Томас і 25-річний Ділан Джаггер. Пишуть, що це була їхня ідея, щоб мама сказала власне слово щодо її особистого життя, кар’єри та скандального секс-відео, викраденого з її будинку.

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