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Імперська політика Росії вимагає від нас та усіх союзників комплексних оборонних дій та дій по відлякуванню, - очільник Пентагону

18 лютого, 2022 п'ятниця
16:12
війна з Росією Ллойд Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що весь Північноатлантичний альянс підтримує Україну, а також право країни йти своїм обраним шляхом

Про це він сказав під час спільної пресконференції з міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком, передає Укрінформ.

Як підкреслює Міноборони США, весь Альянс "підтримує суверенітет, територіальну цілісність України, а також право країни обирати шлях, яким вона прагне йти у відносинах із сусідами та рештою світу".

За словами Остіна, Путін не хотів сильного НАТО в Європі, але його кроки призвели до того, що Альянс став сильнішим в Європі та таким він залишиться у майбутньому.

Він наголосив, що Польща і США разом з іншими союзниками співпрацюватимуть для реагування на виклики в майбутньому.

Міністр зазначив, що будь-який наступ Росії в Україні не лише призведе до конфлікту, а й до "порушення фундаментальних принципів національного суверенітету, територіальної цілісності та права країни на самовизначення".

Він наголосив, що у випадку агресії десятки тисяч українців намагатимуться отримати притулок у Польщі.

"Незалежно від того, яке рішення прийме Путін, США і наші союзники будемо готові", - підкреслив Остін.

Міністр оборони додав, що продаж Польщі 250 сучасних танків Abrams надасть Варшаві кращі оборонні можливості, зміцнить спроможність НАТО.

За словами міністра оборони Польщі Блащака, єдність і співпраця в рамках НАТО є найкращою відповіддю на агресивні дії РФ.

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