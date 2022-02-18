Імперська політика Росії вимагає від нас та усіх союзників комплексних оборонних дій та дій по відлякуванню, - очільник Пентагону

Про це він сказав під час спільної пресконференції з міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком, передає Укрінформ.



Як підкреслює Міноборони США, весь Альянс "підтримує суверенітет, територіальну цілісність України, а також право країни обирати шлях, яким вона прагне йти у відносинах із сусідами та рештою світу".



За словами Остіна, Путін не хотів сильного НАТО в Європі, але його кроки призвели до того, що Альянс став сильнішим в Європі та таким він залишиться у майбутньому.



Він наголосив, що Польща і США разом з іншими союзниками співпрацюватимуть для реагування на виклики в майбутньому.



Міністр зазначив, що будь-який наступ Росії в Україні не лише призведе до конфлікту, а й до "порушення фундаментальних принципів національного суверенітету, територіальної цілісності та права країни на самовизначення".



Він наголосив, що у випадку агресії десятки тисяч українців намагатимуться отримати притулок у Польщі.



"Незалежно від того, яке рішення прийме Путін, США і наші союзники будемо готові", - підкреслив Остін.



Міністр оборони додав, що продаж Польщі 250 сучасних танків Abrams надасть Варшаві кращі оборонні можливості, зміцнить спроможність НАТО.



За словами міністра оборони Польщі Блащака, єдність і співпраця в рамках НАТО є найкращою відповіддю на агресивні дії РФ.

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