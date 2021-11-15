Індія відкрила кордони для вакцинованих туристів вперше за півтора роки

Про це повідомляє Associated Press.



За правилами міністерства охорони здоров'я, подорожуючі повинні пройти повний курс вакцинації і отримати негативний результат тесту на COVID-19 протягом 72 год до прибуття.



В аеропорту туристи мусять зробити ще один ПЛР-тест. Проте це правило не стосується громадян держав, з якими Індія уклала договір про взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію - такими як США, Велика Британія та багатьма європейськими державами.



Кордони відкрили у зв'язку зі значним падінням рівня зараження коронавірусом в Індії - до близько 10 тис. нових випадків на добу.



Щоб заохочувати туристів приїжджати до Індії, уряд планує видати до наступного березня 500 тис. безкоштовних віз.



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