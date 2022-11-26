"Індуси, одним словом": журналіст розповів, як на ЧС-2022 прапор України переплутали із прапором ЛГБТ
Журналіст Валерій Пригорницький, який працює на ЧС-2022, розповів, що потрапив у курйозну ситуацію в Катарі, де прапор України переплутали із прапором ЛГБТ
Про це Пригорницький написав у facebook.
Інцидент стався перед матчем Англія - США.
"Цікава ситуація сталася з моїми товаришами з України. На вході на стадіон у них хотіли відібрати прапор України, вважаючи, що це символ ЛГБТ. Індуси, одним словом", - розповів журналіст Валерій Пригорницький.
Це вже не перша інформація про проблеми зі стюардами на ЧС у Катарі. Журналісти та фанати скаржаться, що працівники стадіонів погано розмовляють англійською.
Здебільшого стюардами на ЧС-2022 працюють вихідці з Індії, Бангладеша та інших азіатських країн.
У Катарі заборонені символи ЛГБТ і розпиття алкоголю на трибунах.
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