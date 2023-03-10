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Інфляція у лютому сповільнилася до 0,7%, - Держстат

10 березня, 2023 п'ятниця
18:09
Економіка колаж-гривня

Інфляція на споживчому ринку України у лютому 2023 року порівняно з січнем становила 0,7%, з початку року – 1,5%, порівняно з лютим 2022 року - 24,9%

Про це повідомили в Державній службі статистики.

"Інфляція на споживчому ринку в лютому 2023 р. порівняно із січнем 2023 р. становила 0,7%, з початку року – 1,5%. Базова інфляція в лютому 2023 р. порівняно із січнем становила 0,5%, з початку року – 1,2%", - йдеться в повідомленні.

Зокрема також зазначається, що на споживчому ринку в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,5%. Найбільше (на 13,9%) подорожчали овочі. На 1,4–0,4% зросли ціни на фрукти, м'ясо птиці, рибу та продукти з риби, хліб, молоко та молочні продукти, макаронні вироби, безалкогольні напої. Водночас на 2,3–0,4% подешевшали продукти переробки зернових, яйця, рис, сало, яловичина, свинина, соняшникова олія.

Також повідомляється, що ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,4%, алкогольні напої – на 0,9%. Одяг і взуття подешевшали на 3,2%, зокрема, одяг – на 3,2%, взуття – на 3,1%.

У сфері охорони здоров’я зростання цін відбулось на 0,8% коштом подорожчання амбулаторних послуг і послуг лікарень на 1,6%. Ціни на транспорт знизилися на 1,7% через здешевлення пального та мастил на 5,3%, а також проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 1,5%. 

  • У грудні 2022 року інфляція зросла порівняно з листопадом на 0,7%, за 2022 рік у цілому ціни зросли на 26,6%.
Україна
інфляція
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