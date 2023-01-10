У 2022 році інфляція в Україні сягнула 26,6%, - Держстат

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

При цьому базова інфляція в грудні порівняно із листопадом 2022 року становила 0,8%, за рік у цілому – 22,6%.

Ціни на харчові продукти на споживчому ринку у грудні зросли на 0,7% порівняно з листопадом, на 34,4% – до грудня 2021 року.

Так, у грудні на 2,5-0,9% подорожчали масло, молоко та молочні продукти, хліб, фрукти, овочі, безалкогольні напої, риба та продукти з риби. Водночас на 2,7-0,1% подешевшали продукти переробки зернових, яйця, цукор, м'ясо птиці, сало, свинина, рис.

Водночас ціни на яйця у річному вимірі зросли на 76,6%, на фрукти – на 73,8%, овочі – на 51,8%, рибу – на 45,8%. Ціни на паливо та мастила за рік збільшились на 69,4%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,7% до листопада 2022 року, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,7%. До грудня 2021 року – на 22,7%.

Одяг і взуття у місячному вимірі подешевшали на 2,6%, зокрема, одяг – на 3%, взуття – на 2,4%.

"Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,9% відбулося у першу чергу шляхом подорожчання амбулаторних послуг на 1,3% та фармацевтичної продукції – на 1%.

Ціни на транспорт зросли на 1,6% в основному через подорожчання палива та мастил на 3,1%", – додали у Держстаті.

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