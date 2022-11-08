Instagram дозволив планувати день і час публікації, але не всім користувачам

Про це повідомляє Engadget.

Функція, яка поки що буде доступна для бізнесу й творців, дозволятиме програмувати день і час публікації своїх постів у термін до 75 днів наперед у застосунку.

Йдеться про пости з короткими роликами (Reels), світлини та пости з більшою, ніж одне фото або відео.

Чи стане ця функція доступною для звичайних користувачів, ще невідомо — Instagram нічого не згадує про її повне впровадження для всіх.

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