"Інтер" розгромно переміг "Мілан" у матчі за Суперкубок Італії
У матчі за Суперкубок Італії з футболу "Інтер" виявився сильнішим за "Мілан"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Мілан" - "Інтер" закінчився поразкою "россонері" з рахунком 0:3. Перемогу для "нерадзуррі" принесли голи Федеріко Дімарко, Едіна Джеко та Лаутаро Мартінеса.
У минулому сезоні "Мілан" виграв Серію А, а "Інтер" тріумфував у Кубку Італії. Саме тому ці команди розіграли між собою Суперкубок країни.
Суперкубок Італії
18 січня
"Мілан" - "Інтер" 0:3
Голи: Дімарко, 10, Джеко, 21, Мартінес, 77
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