"Інтер" розгромно переміг "Мілан" у матчі за Суперкубок Італії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Мілан" - "Інтер" закінчився поразкою "россонері" з рахунком 0:3. Перемогу для "нерадзуррі" принесли голи Федеріко Дімарко, Едіна Джеко та Лаутаро Мартінеса.

У минулому сезоні "Мілан" виграв Серію А, а "Інтер" тріумфував у Кубку Італії. Саме тому ці команди розіграли між собою Суперкубок країни.

Суперкубок Італії

18 січня

"Мілан" - "Інтер" 0:3

Голи: Дімарко, 10, Джеко, 21, Мартінес, 77

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