Investigate Europe: Західні трейдери переміщують морем підсанкційну російську нафту - екологічні ризики зростають

Нові санкції ЄС спрямовані на боротьбу з непрозорою практикою, але чи зможуть вони переломити ситуацію з підозрілими морськими перевезеннями?

Прогулюючись пляжем Мавровуні, Йоргос Даутакос показує на місце, де гніздяться зникаючі морські черепахи Каретта-Каретта. У відкритому морі в Лаконській затоці видніються кораблі. По той бік затоки пара нафтових танкерів очікує на трансфер з судна на судно. "Якщо трапиться аварія, екологічно і фінансово нам кінець, - каже місцевий активіст та військовий офіцер у відставці. "Наслідки - незворотні".

Це південне узбережжя Пелопоннесу, популярне серед туристів завдяки своїм чистим пляжам та ідилічним селам, швидко перетворилося на ключову нафтову артерію. STS операції, коли судно вивантажує вантаж на інше судно в морі, відбуваються тут щодня, переправляючи підсанкційну нафту і вантажі сумнівного походження. Всі ці операції організовують фрахтувальники - деякі з яких є великими західними компаніями.

На відміну від відомих грецьких вантажовідправників, яких минулого року було викрито у зв'язках з Росією, фрахтувальники здебільшого залишаються поза увагою. Детальна інформація про них є комерційною таємницею. "Судновласники - як водії таксі - їдуть туди, куди їм скаже клієнт, - каже грецький експерт з морських перевезень, який побажав залишитися анонімним. "Фрахтувальники - це клієнти, які визначають, куди поїде таксі".

За повідомленнями, західні трейдери допомогли Росії перемістити 533 мільйони барелів нафти за рік від початку повномасштабного вторгнення в Україну, що склало 25% від загального обсягу її морського експорту. Понад 10 мільйонів барелів російської нафти перейшли з рук в руки в морі в травні - за оцінками S&P щонайменше два мільйони були було перекинуто у водах біля берегів Греції. І хоча санкції обмежили їхню діяльність, розслідування Reporters United та Investigate Europe, що поєднує інформацію з галузевих джерел і дані про морські перевезення від Marine Traffic, Equasis, Refinitiv і Kpler, показало, що західні трейдери все ще беруть участь в STS операціях у Середземному морі.

Рано вранці 4 червня нафтовий танкер Gem №3 під панамським прапором, яким керує тайванська компанія, увійшов до Лаконської затоки. О 15:41 він зблизився з танкером Dale, яким керує швейцарський сировинний гігант Trafigura, що прибув з російського порту Новоросійськ. Немов під час спарювання, два танкери залишалися з’єднаними один з одним майже добу, після чого значна частина нафтопродукту, який перевозив Dale, опинилася в трюмі Gem № 3. Потім Gem №3 знайшов іншу партнерку, "Зірку С", який також прибув з Новоросійська. Відтак Gem №3 вирушив до Сіді-Керіра в Єгипті.

Кілька місяців тому Puma Energy, дочірня компанія Trafigura, брала участь у морському перевезенні нафти через Лаконіку із залученням танкера Nanda Devi, що належав тіньовому флоту, який на той час був у власності таємничої компанії Gatik, що базується в Мумбаї. Інсайдери галузі вважають, що вона тісно пов'язана з "Роснефтью", державним підсанкційним нафтовим гігантом. Gatik вийшла з тіні і стала основним перевізником російської продукції і нині уособлює ризики, які пов'язані з тіньовим флотом. Дані про перевезення показують, що Puma Energy експлуатує нафтохімічний танкер The Prospector, який здійснював STS операції 9 та 12 грудня з танкером Nanda Devi (походження переміщеної продукції не з'ясовано). Представник "Трафігури" заявив: "Ми ніколи не коментуємо комерційні операції", додавши, що фірма не купує російську нафту з травня 2022 року і що вони "продовжують дотримуватися чинних санкцій".

Не лише вантажовідправники переформатовують глобальні нафтові потоки. До війни індійські нафтопереробні заводи майже не імпортували російську нафту, але порт Сікка в штаті Гуджарат зараз є найбільшим світовим імпортером і найбільшим портом-експортером до ЄС.

"Багато російського продукту пливе на схід... Індійці переробляють його, а потім відправляють назад до Європи. Тож російські молекули все ще потрапляють на європейський ринок, просто в інших формах", - каже керівник нафтотрейдерської компанії, який попросив не називати його ім'я.

Танкер STI Guard, що належить італійській компанії Scorpio Tankers, пришвартувався в порту Сікка 8 квітня, де його завантажили дизельним паливом. Через два тижні це паливо було перевантажено на зафрахтоване компанією BP судно Gemma в Лаконській затоці, а потім вивантажено в Хорватії. Відтак танкер Gemma вирушив до Мальти для морського спарювання з STI Gladiator, ще одним танкером Scorpio Tankers, що прибуло з Сікки. Потім Gemma, що належить грецькій компанії Super Eco Tankers, перевіз цю нафту до Франції. Компанія Super Eco Tankers підтвердила пересування судна Gemma, заявивши, що фірма завжди проводить належну перевірку і що "тарифи були визнані абсолютно законними". Scorpio Tankers не відповіла на запити про коментарі.

Представник BP підтвердив, що компанія зафрахтувала танкер Gemma на сім місяців до середини травня 2023 року, але заявив, що торгівля з STI Guard була зафрахтована третьою стороною. За їхніми словами, другий вантаж був вантажем авіаційного палива, яке було "сертифіковане як таке, що не містить компонентів російського походження".

STS операції також поширені поблизу іспанського північноафриканського анклаву Сеута та Канарських островів, де танкери ефективно відвантажують свій вантаж замість дорогого очікування в черзі на терміналі. "Якщо перехід через термінал вартує близько 200 000 доларів, то STS операція обійдеться приблизно в 25 000 доларів", - пояснює Алекс Гликас, директор морської консалтингової компанії Dynamarine, що базується в Афінах.

Ухиляння від санкцій суттєво розрослось, хоча доказів цього небагато. Як стверджують аналітики, станом на травень кількість "темних" перевезень збільшилася на 225%, оскільки судна вимикають свої системи стеження. Лела Стенлі, старша розслідувачка кампанії Global Witness, каже, що STS операції активно використовуються "для приховування походження підсанкційної російської нафти, підриваючи зусилля, спрямовані на те, щоб зупинити потік доходів до Кремля".

23 червня оприлюднили нові санкції ЄС, що включають заборону на вимкнення систем стеження під час транспортування російської нафти та доступ до портів ЄС для суден, які здійснюють підозрілі операції, пов'язані з торгівлею нафтопродуктами.

"Ми серйозно ставимося до всіх звинувачень або повідомлень про можливі порушення санкцій ЄС, у тому числі за допомогою обманних методів, таких як STS операції", - заявив офіційний представник ЄС в інтерв'ю журналістським організаціям Investigate Europe та Reporters United.

Немає жодних припущень, що згадані в цій статті компанії та судна діяли незаконно або якимось чином ухилялися від санкцій.

Великі торгові доми зробили урочисті заяви про вихід з Росії. Але в березні 2023 року, через кілька місяців після запровадження цінового обмеження, чиновники Міністерства фінансів США приватно закликали деяких з них повернутися, намагаючись повернути стабільність у світову торгівлю. Через кілька тижнів компанії Trafigura та Vitol заявили, що вони можуть активізувати торгівлю російською нафтою.

У той час як російський нафтовий бізнес, а також ролі західних нафтотрейдерів у ньому з кожним днем стають все більш непрозорими, викристалізовуються екологічні побоювання. За словами Лели Стенлі з Global Witness, ця тенденція несе в собі зростаючу небезпеку та підвищений ризик розливів нафти, які "опустошать європейські узбережжя".

Танкери, що заходять у Лаконську затоку, наближаються до біорізноманітної території, об'єкти якої знаходяться під охороною мережею Natura 2000. Коли танкер Dale, яким керує компанія Trafigura, увійшов у затоку, праворуч від нього був розкішний пляж Елафонісос, а ліворуч - пляжі Мавровуні та Ваті, де мешкають морські черепахи, що перебувають під охороною.

Грецький депутат Європарламенту Петрос Коккаліс під час засідання Єврокомісії у жовтні 2022 року заявив, що "Лаконська затока з її надзвичайно багатими рибним різноманіттям є природоохоронною територією Natura 2000, а також домом для дев'яти типів середовищ і 13 пріоритетних видів", включаючи зникаючі черепахи Каретта-Каретта, "чиї основні місця гніздування розташовані на прилеглих пляжах".

Морські перевезення можуть "сприяти забрудненню повітря через викиди оксидів сірки та азоту, а також парникових газів", - каже Костіс Гріманіс із грецького осередку Грінпіс, додаючи, що "шумове забруднення може шкодити морським видам".

Ці побоювання поділяють також і декілька грецьких політиків на місцевому та європейському рівнях. Але їхні голоси майже не чути в країні, де судноплавство вважається провідною галуззю на рівні з туризмом.

За оцінками афінської консалтингової компанії Dynamarine, відсоток інцидентів під час STS операцій становить 2,55%. Сюди входять зіткнення суден, розлив нафти на палубі або в морі, травми персоналу тощо. "Якщо STS операцію виконують з належною ретельністю, то ризик наближається до нуля", - підкреслює Гликас.

Однак Джанніс Поліхронопулос, бізнесмен, який десятиліттями займається очищенням грецьких морів від забруднень, вважає, що влада погано підготовлена до розливу нафти. "Реакція повинна бути блискавичною, - каже він. "Але в даний час необхідні для ліквідації забруднень судна знаходяться в 10-12 годинах від потенційного місця розливу. Ми ніби в очікуванні катастрофи".

Гликас визнає, що ймовірність аварії зростає. Санкції дозволили застарілому тіньовому флоту вийти на ринок, а фрахтувальникам, страховикам і постачальникам послуг різного профілю майже повністю заповнити прогалини, які утворилися після виходу західних фірм. Глобальні постачальники - фірми, які надають обладнання та персонал для STS-торгівлі - зараз перебувають на периферії. Гликас каже, що їх "замінили менші організації з очевидним браком стандартів безпеки, про що свідчать їхні неперевірені системи менеджменту або минулі оцінки ефективності".

Танкери компанії E&Q Operations, згідно з даними про перевезення, використовувалася під час квітневих STS операцій з Gemma. Три непов'язані між собою джерела висловили занепокоєння щодо безпеки та технічних ноу-хау компанії. Ledra Ena, судно E&Q, яке використовувалося в Лаконській затоці, має негативну історію перевірок за останні три роки, в ході яких було виявлено численні недоліки. У відповідь E&Q заявила, що недоліки були виявлені кілька років тому, і що перевірка, проведена минулого місяця, не виявила жодних проблем із танкером. Фірма підкреслила, що ніколи не була причиною забруднення в Греції.

Кораблі тіньового флоту, такі як 20-річний Nanda Devi, який, як свідчать дані морського трафіку, часто бере участь у торгівлі STS біля берегів Греції, також викликають занепокоєння. У квітні 2023 року, коли США ще більше закрутили гайки щодо його тодішнього власника, Nanda Devi був змушений змінити власника і, як повідомляється, як і всі судна компанії Gatik, втратив свого американського страховика. По суті, це означає, що нафтовий танкер, який бере участь у складних операціях з транспортування нафти поблизу територій Natura 2000, блукає Перською затокою без страховки (подібні екологічні побоювання поширюються на протоки Данії та Швеції - водні шляхи, які зараз використовують судна тіньового флоту для переправлення російської нафти в Азію). "У випадках із багатьма суднами ми не знаємо, хто є їхнім власником або хто їх застрахував," - пояснює Метью Райт, старший аналітик з вантажних перевезень компанії Kpler. "У разі аварії може бути важко з'ясувати, яка страхова компанія заплатить за неї і чи заплатить взагалі".

Приблизно в той самий час Сент-Кітс зняв прапор із кількох кораблів компанії Gatik, в тому числі з Nanda Devi. Відтоді танкер ходить під прапором Габону. Цього року розмір прапора збільшився вдвічі, і, на думку аналітиків, обслуговує переважно судна тіньового флоту з високим ступенем ризику. Компанія Gatik від коментарів утримується.

Паризький меморандум про взаєморозуміння, міжнародна система, що використовується в галузі, класифікує прапори на білі, сірі та чорні, залежно від результатів перевірок. Аналіз даних морського трафіку та судноплавства Equasis, проведений організаціями Reporters United та Investigate Europe, свідчить про те, що за останні тижні щонайменше сім суден плавали під "сірими" або "чорними" прапорами під час STS операцій біля берегів Греції. Експерти попереджають, що тіньовий флот, який налічує кілька сотень суден, "ринули до реєстрів, які вимагатимуть дотримання нижчих стандартів".

Тож, кого це хвилює?

Місцеві жителі Пелопоннесу неодноразово зверталися до грецької берегової охорони. Опозиційні депутати висловили вотум недовіри міністру торговельного флоту, який не вбачає нічого поганого в такого роду торгівлі. Схоже вчинили і депутати Європарламенту у Брюсселі.

Але відповідь завжди однакова: доки STS операції відбуваються за межами територіальних вод Греції, ситуація поза межами юрисдикції влади. Згідно з грецьким законодавством, така практика дозволена лише в трьох конкретних районах, відповідно до Марпольської конвенції про забруднення морського середовища. У своїй заяві міністерство торговельного флоту Греції зазначило, що країна має "ефективний механізм для швидкого реагування на будь-які випадки забруднення".

До 2020 року більшість перевезень відбувалися в Мессінській затоці, неподалік від порту Каламата. Але після угоди про морські кордони з Італією Греція розширила свої територіальні води з шести до 12 миль, а це означає, що на Мессінську затоку поширюватиметься грецьке законодавство. За одну ніч вантажовідправники і фрахтувальники перебралися до сусідньої Лаконської затоки, де територіальні води залишаються на рівні шести миль.

Іншими словами, такі STS маневри є законними, але вони також жорстко регулюються законом, коли знаходяться в територіальних водах суверенних держав - шість миль у випадку Лаконської затоки, і абсолютно нерегульовані на відстані 6,1 милі.

Позиція Єврокомісії перегукується з позицією грецького уряду: "Екологічне законодавство ЄС, схоже, не застосовується в даній ситуації, оскільки діяльність відбувається в міжнародних водах, де Греція не має юрисдикції та не може реалізувати свої суверенні права". Однак розливи нафти не поважають кордонів. Грецька берегова охорона підтвердила Reporters United та Investigate Europe, що 17 вересня 2020 року стався витік з танкера, який здійснював торгівлю STS у міжнародних водах біля Каламати. І хоча збитки були мінімальними, розлив все ж поширився на грецькі територіальні води.

І все ж думка про те, що мало що можна зробити, є хибною. Постачальники послуг використовують місцевий порт для переміщення обладнання та персоналу на танкери. Урядові дані свідчать, що з 2019 року Греція видала десятки дозволів постачальникам послуг, а також один дозвіл у травні 2023 року. Без них STS торгівля неможлива.

Колишній керівник берегової охорони в Каламаті, який не підтримував надання дозволів, регулярно просив тамтешні судна інформувати його про свою діяльність. Його висловлювання не змінили позиції його керівництва, і через кілька місяців, згідно з двома різними джерелами, його перевели в інший порт. Тим часом Йоргос Даутакос, місцевий активіст на пляжі Мавровуні, продовжує бити на сполох через свій "шматочок раю" на Пелопоннесі, який зараз знаходиться на лінії фронту нафтових танкерів.