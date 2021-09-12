Іран погодився відновити співпрацю з МАГАТЕ

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За підсумками зустрічі гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та глави організації з атомної енергії Ірану (ОАЕІ), віце-президента країни Мохаммада Есламі було оголошено, що Іран та МАГАТЕ відновлюють співпрацю, а інспекторам МАГАТЕ знову нададуть доступ до камер спостереження на іранських ядерних об'єктах.

"Інспекторам МАГАТЕ дозволено обслуговувати ідентифіковане обладнання та замінювати носії, які будуть зберігатися під спільними печатками МАГАТЕ і ОАЕІ.

Спосіб і терміни узгоджуватимуться сторонами", - йдеться у заяві.

З 22 травня Іран позбавив МАГАТЕ доступу до даних, зібраних камерами всередині ядерних об'єктів, і погрожував видалити відеозаписи за останні три місяці.

У 2015 році Іран і країни "шістки" - п'ять постійних членів Радбезу ООН і Німеччина - уклали ядерну угоду - спільний всеосяжний план дій по іранській ядерній угоді (СВПД), згідно з яким республіка повинна допускати на свої ядерні об'єкти інспекторів МАГАТЕ в обмін на покрокове зняття санкцій.

Колишній президент США Дональд Трамп у 2018 році в односторонньому порядку вийшов з СВПД і відновив дію антиіранських санкцій, що спонукало Тегеран до поступової відмови від дотримання деяких умов угоди.