Іран постачатиме Росії балістичні ракети Fateh-110 і Zolfagha, - The Washington Post
Росія домовилася з Іраном про постачання балістичних ракет малої дальності Fateh-110 і Zolfagha
Про це повідомляє The Washington Post.
За даними видання, ще 18 вересня офіційні представники Ірану побували у Росії, де завершили укладання угоди про постачання зброї, в тому числі двох типів балістичних ракет класу "земля-земля".
За оцінками розвідок країн НАТО, Іран вже готує до передачі першу партію ракет Fateh-110 та Zolfagha, які здатні вражати цілі на відстані 300 км та 700 км, відповідно. WP зазначає, що це будуть перші постачанні іноземних балістичних ракет Москві з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Крім балістичних ракет, Росія отримає безпілотники - десятки Mujaher-6 та ще більшу кількість Shahed-136. Також РФ відвідують іранські інструктори, які навчають росіян керувати дронами.
- 16 жовтня Інститут вивчення війни повідомив, що Росія, ймовірно, уклала з Іраном контракт на постачання безпілотників Arash-2, що перевершують за параметрами Shahed-136, які росіяни вже використовують проти України.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.01
Купівля 40.01Продаж 40.83
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.47
- Актуальне
- Важливе