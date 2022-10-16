Про це повідомляє The Washington Post.

За даними видання, ще 18 вересня офіційні представники Ірану побували у Росії, де завершили укладання угоди про постачання зброї, в тому числі двох типів балістичних ракет класу "земля-земля".

За оцінками розвідок країн НАТО, Іран вже готує до передачі першу партію ракет Fateh-110 та Zolfagha, які здатні вражати цілі на відстані 300 км та 700 км, відповідно. WP зазначає, що це будуть перші постачанні іноземних балістичних ракет Москві з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Крім балістичних ракет, Росія отримає безпілотники - десятки Mujaher-6 та ще більшу кількість Shahed-136. Також РФ відвідують іранські інструктори, які навчають росіян керувати дронами.

16 жовтня Інститут вивчення війни повідомив, що Росія, ймовірно, уклала з Іраном контракт на постачання безпілотників Arash-2, що перевершують за параметрами Shahed-136, які росіяни вже використовують проти України.

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