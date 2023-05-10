Ірина Геращенко: Європейська народна партія закликала НАТО найближчим часом надати Україні членство в Альянсі

Про це у Facebook пише співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.

"Група ЄНП очікує, що майбутні саміти у Вільнюсі та Вашингтоні прокладуть шлях для надання Україні запрошення приєднатися до НАТО, а процес вступу розпочнеться після закінчення війни та буде завершений якнайшвидше", – йдеться в спеціальній заяві ЄНП в Європарламенті.

Майбутнє членство України в НАТО посилить військовий потенціал НАТО, переконані в ЄНП. Українські Збройні Сили, випробувані в боях і оснащені Заходом, забезпечать значну додану військову цінність НАТО.

По-друге, членство України в Альянсі об’єднає колективний Захід навколо ширшого порядку денного, щоб гарантувати стійкий мир на європейському континенті, оскільки зона стабільних неагресивних демократій буде ще більше розширена на схід.

По-третє, маючи Україну як члена НАТО, ми були б у змозі запобігти будь-якій майбутній можливій агресивній помсті.

По-четверте, це дасть змогу зупинити російський неоімперський експансіонізм і тим самим сприяти дискусії про фундаментальні зміни російської політики всередині країни.

Запрошення для України стати членом НАТО надало б найпотужніший сигнал путіну та найзапеклішим імперським яструбам у росії, щоб вони нарешті усвідомили, що Україна їм більше не досяжна. Довгострокова стабільність через відновлену демократію в постпутінській росії має вирішальне значення для сталого миру та запобігання майбутнім агресіям у Європі. Це вимагає, щоб імперська мрія путіна зазнала поразки на полі бою та не дала їй відновитися в майбутньому, – йдеться у заяві ЄНП.

Сильна та надійна перспектива членства України в НАТО може вплинути на розрахунки росії та переконати російську владу вийти з України, створивши умови для тривалого миру на європейському континенті. Тому в інтересах Заходу найближчим часом надати Україні членство в НАТО.

"НАТО має підтвердити свою непохитну підтримку перспективи членства України та надіслати чіткий сигнал про те, що Альянс дотримується своєї політики "відкритих дверей", – наголошують у ЄНП.

"Дуже важлива позиція. Минулого тижня на Політасамблеї ЕРР в Мюнхені ми з колегами з "Європейської Солідарності" в усіх виступах ставили питання принциповості вступу України в НАТО для безпеки континенту", – пише Ірина Геращенко.