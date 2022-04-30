Ірина Геращенко: ленд-ліз для України - це результат послідовної державницької політики, починаючи з 2014 року

Про це заявила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у Facebook. Вона також нагадала, що вперше про необхідність ленд-лізу для України заявив Петро Порошенко у травні 2014 року, передає Еспресо.TV.



"В перемоги завжди багато батьків. Але до перемоги ще далеко. Україна в нас одна! Перемога має бути спільною, на всіх фронтах, в тому числі - на дипломатичному", - вважає Геращенко.



"Наша команда наполягала на необхідності військової допомоги Заходу і говорила про ленд-ліз з 2014-го. І якщо в зовнішній політиці є наступність, то - слава Богу. Якщо Зеленський боровся за ленд-ліз, як до того - Порошенко - так і має бути в зовнішній політиці. І це можна тільки вітати", - наголошує народна депутатка.



"Вода камінь точить, а постійна робота із західними партнерами здатні змінити найконсервативніші погляди. Якщо всі українські політики, президенти, депутати говоритимуть зі світом в один голос, це тільки посилить Україну", - переконана Ірина Геращенко.



"Ми - державники. Ми продовжимо робити своє. Бо Україна в нас одна. І слава Богу, що нарешті ленд-ліз - наш! Не партійний, не чийсь, а важко отриманий для країни. Тепер принципово - ефективність і прозорість використання західної допомоги", - пише Геращенко.



"І слава ЗСУ! Їх подвиг, їх жертовність , насправді - найвищий внесок в підтримку України", - наголошує співголова фракції "Європейська солідарність".





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